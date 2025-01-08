〈美股盤後〉美債殖利率飆升 輝達摔超6% 那指費半標普跌超1%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-08 05:29

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新的經濟數據導致美債殖利率飆升，對科技股造成打擊，美股主指週二 (7 日) 盡墨。那指、費半和標普指數收跌超 1%。同時，10 年期美債殖利率躍升超 4.68%，為去年 4 月 25 日以來的最高收盤水準。

數據方面，美國 11 月 JOLTs 職位空缺達 809.8 萬，大幅超出預期，亦高於之前的 783.9 萬，進一步證明勞動市場穩固。美國 12 月 ISM 服務業指數報 54.1，超預期的 53.5，前值為 52.1。

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聯準會官員近期表示，鑑於就業市場的彈性和持續的通膨，他們將採取更漸進的降息方式。CME FedWatch 工具顯示，交易員預期下次會議將維持利率不變的可能性約為 93%。

聯準會最新會議紀錄將於週三發布，預計將提供有關官員利率預測的更多訊息。

《華盛頓郵報》報導，川普的幕僚正在評估縮減關稅開徵清單，聚焦在特定關鍵產業，川普週二否認此消息。

美股週二 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 178.2 點，或 0.42%，收 42,528.36 點。

那斯達克指數下跌 375.3 點，或 1.89%，收 19,489.68 點。

S&P 500 指數下跌 66.35 點，或 1.11%，收 5,909.03 點。

費城半導體指數下跌 97.90 點，或 1.84%，收 5,212.24 點。

NYSE FANG + 指數下跌 296.65 點，或 2.18%，收 13,291.86 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數淪陷。Meta (META-US) 下跌 1.95%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.70%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.42%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.90%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 重挫 4.06% 至每股 394.36 美元。美銀研判特斯拉估值過高，並且存在與其戰略相關的風險，將特斯拉股票評級從「買入」下調至「中性」。

輝達 (NVDA-US) 大跌 6.22% 至每股 140.14 美元。鴻海財報提供有關 Blackwell 產能擴張的樂觀跡象後，輝達執行長黃仁勳週二在 CES 2025 舉行主題演講，會中亮相與 Blackwell 架構相同的、用於桌上型電腦和筆記型電腦的新晶片。

美光 (MU-US) 收高 2.67% 至每股 101.91 美元。黃仁勳發表新一代的 GeForce RTX 系列顯卡 5000 系列，並宣布將採用美光的 G7 記憶體。

Meta (META-US) 宣布，將終止其美國社交媒體平台上的第三方事實核查，轉向允許用戶透過社群註釋系統評論貼文的準確性，該股收低 1.95% 至每股 617.89 美元。

經濟數據

美去年 11 月貿易收支報 - 782 億美元，預期 - 783 億美元，前值 - 736 億美元

美去年 12 月 ISM 非製造業指數報 54.1，預期 53.5，前值 52.1

美去年 11 月 JOLTS 職位空缺數報 809.8 萬個，預期 773 萬個，前值 783.9 萬個

華爾街分析

分析指出，交易員預期聯準會降息時間延後到 2025 年下半年，如果週五非農就業報告等更多數據顯示美國經濟強勁，那麼很有可能今年哪怕僅降息一次的想法也更顯牽強。

NewEdge Wealth 投資長 Cameron Dawson 指出：「考慮到我們年初的股票估值、部位，以及大多數人的預期之高，你如果以這麼高的標準進入 2025 年，這可能會導致一些波動的價格走勢。」

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