美去年11月JOLTS職位空缺數升至近810萬個 創6個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 00:50

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美國勞工統計局 (BLS) 周二 (7 日) 公布去年 11 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，職位空缺數意外增加並升至 6 個月新高，但企業召聘狀況走軟顯示就業市場放緩。

具體來看，去年 11 月職位空缺數勁升至 809.8 萬個，遠超經濟學家預期的 773 萬個，前值更是一口氣從 774.4 萬個大幅上修至 783.9 萬個。

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去年 11 月職位空缺數勁升至 809.8 萬個，寫 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

分析指出，去年 11 月的強勁成長幾乎完全是由專業和商業服務、金融和保險產業的職位空缺帶動，這些產業的職位空缺達到近兩年來新高。與此同時，住宿和食品服務以及製造業的職位空缺數有所減少。

根據 BLS 統計，專業和商業服務增加 27.3 職位空缺、金融和保險增加 10.5 萬以、私人教育服務增加 3.8 萬，而資訊產業則減少 8.9 萬個。

去年 11 月的強勁成長幾乎完全是由專業和商業服務、金融和保險產業的職位空缺帶動。(圖：ZeroHedge)

近期職位空缺數的成長象徵近 3 年來下滑的趨勢結束，這種降幅引發就業市場惡化的擔憂，也替聯準會 (Fed) 奠定一連串降息基礎。不過目前數據來看就業市場穩定，Fed 的焦點重新回到通膨上，通膨的降溫之路崎嶇不平，決策者減少今年進一步降息的預期。

JOLTS 數據還顯示，企業裁員相對保持在較低水準，報 176.5 萬人，而召聘速度有所放緩，11 月減少 12.5 萬人至 526.9 萬人，達到 2020 年 4 月以來新低。

此外，去年 11 月辭職率降至 1.9%，也達到新冠疫情初期以來新低，而且在各產業都相當普遍，表明越來越多美國民眾對找到新工作失去信心。

Fed 密切留意的每位失業工人的職位空缺數量在去年 11 月保持在 1.1，與新冠疫情前的水準一致，先前在 2022 年曾達到 2.1 的高峰。

Fed 密切留意的每位失業工人的職位空缺數量在去年 11 月保持在 1.1。(圖：ZeroHedge)