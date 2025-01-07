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Getty Images與Shutterstock宣布合併 價值37億美元圖庫巨擘將誕生

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 23:10

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Getty Images與Shutterstock宣布合併 價值37億美元圖庫巨擘將誕生(圖：REUTERS/TPG)

知名的圖庫平台 Getty Images 周二 (7 日) 表示將與競爭對手 Shutterstock 合併，強強聯手打造一家價值 37 億美元、面向人工智慧 (AI) 時代的圖庫巨擘，不過這筆交易可能招致反壟斷調查。

消息傳出後，Getty Images(GETY-US) 周二盤前股價一度飆漲逾 44%，開盤上漲 37.74%，每股暫報 3.54 美元；Shutterstock(SSTK-US) 同日盤前股價飆漲逾 25%，開盤上漲 21.70%，每股暫報 36.57 美元。


至少在過去的 4 年裡，這兩家公司的股票都在下跌，因為手機相機使用越來越頻繁，導致對圖庫照片的需求下降。目前，授權視覺內容產業正面臨 Midjourney 和 OpenAI 的 DALL-E 等生成式 AI 工具的威脅。DALL-E 可以根據使用者的簡單文字提示產生圖片和影片。

根據協議，Shutterstock 股東可以選擇獲得每股 28.80 美元的現金，或獲得 13.67 股 Getty Images，或以每股 9.17 股 Getty 和 9.50 美元現金換取其持有的 Shutterstock 股票。

Getty Images 執行長 Craig Peters 表示，這筆交易將幫助兩家公司加強「內容供應、擴大活動覆蓋範圍和提供新技術」。

Peters 將擔任合併後公司的首席執行長，Getty Images 的投資人將持有合併後公司 54.7% 的股份，Shutterstock 的股東將持有合併後公司其餘股份。

根據外媒報導，合併後公司名為「Getty Images Holdings Inc.」、股票代號為「GETY」，預估合併後的第三年後，每年將節省 1.5 億至 2 億美元的成本。

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圖庫平台Getty ImagesShutterstock合併產業反壟斷

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