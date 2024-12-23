美11月耐久財訂單增速放緩 商業設備訂單超預期成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-23 23:30

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美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周一 (23 日) 公布初步數據顯示，由於商用飛機訂單減少，美國 11 月耐久財訂單月增幅超預期放緩，不過工廠的商業設備訂單超預期反彈，創逾一年來最大增幅。

美國 11 月耐久財訂單月增率初值報 - 1.1%，遠遜經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，美國 11 月耐久財 (至少能使用 3 年的物品) 訂單月增率初值報 - 1.1%，遠遜經濟學家預期的 - 0.3%，也不及 10 月前值 0.3%；扣掉運輸類的耐久財訂單月增率初值報 - 0.1%，低於經濟學家預期的 0.3% 與前值 0.2%。

美國 11 月商用飛機訂單量在 10 月飆升後下滑 7%。波音 (BA-US)11 月的訂單為 49 份，低於 10 月的 63 份。雖然該公司經歷罷工的動盪影響交付量下滑，但逐漸出現回穩跡象。值得注意的是，每月商月飛機訂單波動較大，政府數據並非總是與此相關聯。

與此同時，11 月核心資本財 (扣除飛機和軍事硬體以外的設備投資) 訂單月增率初值報 0.7%，遠超經濟學家預期的 0.1%，10 月前值自 - 0.2% 上修至 - 0.1%。報告顯示，機械、電腦和初級金屬訂單表現強勁。

11 月核心資本財訂單月增率初值報 0.7%，創逾一年來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

分析認為，訂單的增加可能只是一個開始，因為既然大選已經過去，企業更願意進行長期投資。對高價商品的需求也可能受到買家的提振，因為他們希望趕在川普上任後新關稅可能導致的更高價格之前購買。

另一個樂觀跡像出現在本月早些時候，美國供應管理協會 (ISM)11 月製造業調查顯示，一項衡量新訂單的指標 8 個月來首次進入擴張區間。

然而，高昂的借貸成本可能在一段時間內維持在高位。過去兩年，借貸成本一直讓銀行業處於低迷狀態。聯準會 (Fed) 上周的最新預測顯示，2025 年的降息幅度較小，決策者堅定決心遏制通膨。

此外，11 月核心資本財貨物出貨量成長 0.5%，高於 10 月的 0.4% 增速。核心資本貨物出貨量是美國國內生產毛額 (GDP) 報告中用來幫助計算設備投資的數據。在今天的耐久財訂單報告公布之前，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測第四季商業設備支出將下滑 2%。