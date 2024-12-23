孫正義的AI雄心壯志：打造下一個輝達

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-23 21:52

‌



根據外媒周一 (23 日) 報導，軟銀執行長孫正義正著手推動安謀 (ARM-US) 向人工智慧 (AI) 晶片領域深入轉型，目標是到 2026 年推出第一批可出貨的 AI 晶片，最快在明年夏天提供模型。

12 月 16 日，美國候任總統川普宣布，軟銀將在美國投資 1,000 億美元。孫正義同時表示，川普當選為美國總統後，他對美國市場的信心上升。

‌



知情人士透露，孫正義對黃仁勳的策略眼光和技術能力讚賞有加。2017 年，軟銀透過願景基金持有輝達約 4.9% 的股份，一度成為其第四大股東。然而由於 2018 年加密貨幣市場崩盤導致輝達股價暴跌，軟銀最終選擇拋售股份，獲利約 30 億美元。

更令人唏噓的是，輝達此後憑藉 AI 晶片需求爆發股價飆升，其市值現已突破 1 兆美元。孫正義對此頗感遺憾，多次在公開場合提及自己對輝達發展軌跡的「欽佩與惋惜」。 11 月孫正義曾在輝達 AI 峰會上與黃仁勳「抱頭痛哭」，稱「很後悔賣掉輝達股票」。

目前軟銀的投資組合中，安謀現已成為最有價值的部分。 2023 年，軟銀成功將安謀推向那斯達克上市，籌資超過 50 億美元。

孫正義並未因此停下腳步。報導指出，他正著手推動安謀向 AI 晶片領域深入轉型，試圖藉助 AI 浪潮從中分一杯羹。

這項策略可能會導致軟銀對晶片生產、能源產能和相關技術的廣泛投資。據悉，孫正義意識到「一系列災難性投資」對他的資產造成了損害，決心開發軟銀自己的晶片。他的目標是到 2026 年推出第一批可出貨的 AI 晶片，最早在明年夏天提供模型。

多年來，孫正義一直宣稱 AI 將改變世界，並將其視為第四次工業革命的核心驅動力。然而，其 AI 賭局並非沒有風險。分析指出，首先 AI 晶片市場競爭異常激烈，輝達、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等巨擘早已占有一席之地。