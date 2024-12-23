拉加德：ECB非常接近實現2%通膨目標

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-23 20:39

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根據英國《金融時報》(FT) 周一 (23 日) 報導，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，歐元區正「非常接近」實現中期通膨目標。她本月初曾表示，如果通膨繼續向 2% 目標降溫，ECB 將會進一步降息，因為遏制經濟成長不再必要。

拉加德接受《金融時報》採訪時說：「我們非常接近那個階段 (通膨中期目標)，到時可以宣布 ECB 能穩定把通膨控制在 2% 的中期水準。」不過她仍強調要對服務業通膨保持警惕。

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拉加德進一步指出，近期歐元區通膨率最新數字是 2.2%，但服務業通膨變動不大，一直徘徊在 4% 左右的水準，現在略降至 3.9%。

至於川普上任後的關稅措施，拉加德反對歐洲採取報復措施，認為報復是一種糟糕的做法，這種針鋒相對、互相衝突的貿易處理方式對全球經濟整體來說百害無一利。

馬赫洛夫說，除非事實和證據發生變化，不然還是希望漸進是降息，而不是一口氣大幅降息。他說：「我沒有看到、目前也沒有看到突然大幅調整 (利率) 的必要。」這番言論直接澆熄降息 2 碼 (50 個基點) 的呼聲。