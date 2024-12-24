川普政策不確定性擔憂 美12月消費者信心3個月來首降

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-24 01:30

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美國經濟評議會 (Conference Board, CB) 周一 (23 日) 公布數據顯示，12 月消費者信心意外出現 3 個月來首次下滑，原因是川普政府政策的不確定性下，對經濟展望感到擔憂。

具體來看，美國 12 月消費者信心指數降至 104.7，遠遜經濟學家預期的 112.9，前值自 111.7 上修至 112.8。

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12 月消費者信心意外出現 3 個月來首次下滑。(圖：ZeroHedge)

根據書面調查，消費者提到政治和關稅的比例明顯增加，其中有 46% 的受訪者預估關稅將提高生活成本，而 21% 的受訪者則認為關稅能替美國創造更多就業機會。

市場分析認為，調查結果反應美國民眾對關稅的普遍擔憂，密西根大學的一項調查曾顯示，認為現在應該購買耐用品以避免未來價格上漲的人數比例激增。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Samuel Tombs 表示，美國大選後情緒回升的態勢已迅速消退，這份調查截止日期是 12 月 16 日，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 和相關股價下跌的消息出來之前，因此消費者信心的惡化可能反映出即將上任政府開始討論削減支出的看法，這並非川普競選時的宣傳內容。

另一方面，調查還顯示消費者對商業狀況和自身收入前景看法不那麼樂觀。衡量未來 6 個月經濟預期指標和衡量當前狀況的指標均有所下滑。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 聲明表示，與 11 月相比 12 月消費者對未來商業狀況和收入的樂觀程度大大降低。此外在 10、11 月謹慎樂觀情緒盛行之後，對未來就業前景的悲觀情緒再次抬頭。

有經濟學家認為，政治和潛在的關稅正在影響消費者信心。與密大 12 月的初步調查結果類似，經濟評議會的調查也顯示消費者提前購買大宗商品，因為預估川普明年上台後推出的關稅政策會推高物價。