〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 聖誕假期前缺乏動力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-23 22:51

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美股主要指數周一 (23 日) 開盤表現平平，先前美國政府臨時撥款法案避免部分政府關門，另外投資人還要面臨美國央行明年降息步伐放緩的壓力。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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繼華爾街上周五強勁上漲之後，股市在假期縮短的一周開始時難以獲得太多動力。Miller Tabak 的 Matt Maley 表示：「上周五股市反彈可能與三巫日有很大關係，但仍足以讓市場平靜下來，因此最後一周和下半年可能會比較平靜。」

政經消息方面，美國國會參議院工作到深夜，最後在 21 日的凌晨時分，投票通過短期支出法案。白宮方面表示已停止政府關門的準備工作。後續，法案將遞交給拜登總統簽署使其正式生效。白宮稱，拜登支持該法案。

但高盛警告說，更大的財政問題迫在眉睫。其中一個主要爭議點——提高債務限額——被排除在最近的法案之外。

高盛指出，共和黨領導人承諾明年在「對帳」法案中將債務限額提高 1.5 兆美元，該法案可以在沒有兩黨支持的情況下通過。這將在未來十年內削減 2.5 兆美元的支出，相當於國內生產毛額的 0.7%。

這家華爾街投行估計，擬議的 1.5 兆美元的債務限額增加可能會將截止日期從 2025 年 7 月至 8 月推遲到 2026 年初。然而，確切的時機取決於美國財政部的現金流。

截至台北時間周一（23 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.54%，至每股 136.78 美元

摩根士丹利最新表示，「AI 寵兒」輝達仍是該行明年的「首選股」，而其最新 Blackwell 晶片系列將成為該公司 2025 年最強勁的「順風」，蓋過投資人任何揮之不去不去的擔憂。

在最新發布的一份報告中，大摩重申對輝達股票的「增持」評等，並表示該公司下一代 AI 晶片 Blackwell 的預期成功，推動該行的看漲情緒，給出每股 166 美元的目標價，這意味著該股較目前水準還能再漲約 23%。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 3.78%，至每股 228.53 美元

受惠於 AI 熱潮，上周高盛重申買進博通，並調高 12 個月目標價至 240 美元。公司整體成長和實現下一代 AI 技術的策略地位支持該股的「買入」評等。除高盛外，巴克萊也將該股目標價從 200 美元上調至 205 美元，而 Truist 將其目標價從 245 美元上調至 260 美元。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 0.96%，至每股 19.71 美元

英特爾股東 LR Trust 因公司代工業務表現不佳，對包括前任執行長季辛格 (Pat Gelsinger)、臨時聯席執行長兼財務長辛斯納(David Zinsner) 在內的公司高層及董事提起訴訟，要求返還 2021-2023 年間獲得的 2.07 億美元薪酬。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月耐久財訂單月增率初值報 - 1.1%，預期 - 0.3%，前值 0.3%

美國經濟評議會 12 月消費者信心指數預期 113，前值 111.7

華爾街分析：

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在一次採訪中談到了他對美國 2025 年的經濟前景、關稅在川普第二屆政府中可能發揮的作用以及 Fed 的最新利率決定。