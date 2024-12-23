WSJ：全錄砸15億美元從中資手中收購利盟

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-23 20:07

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《華爾街日報》(WSJ) 周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，美國影印機大廠全錄公司 (Xerox) 將斥資 15 億美元收購美國第二大印表機製造廠商利盟公司 (Lexmark International)，利盟將於稍晚公布收購消息。

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截稿前，全錄 (XRX-US) 周一盤前股價下跌 1.55%，每股暫報 8.26 美元，市值略高於 10 億美元。該股今年迄今已下跌逾 50%，近幾個月來還因設備銷售低於預期而承壓。

據了解，利盟於 1991 年自 IBM(IBM-US) 拆分出來，總部位於肯塔基州萊辛頓 (Lexington)。2016 年，該公司同意以 25.4 億美元 (不包括債務) 的價格出售給一群中國買家，退出公開市場。

然而最近利盟面臨挑戰​​。美國去年禁止進口納思達生產的產品，因為該公司涉嫌在中國新疆地區使用強迫勞工。

此次利盟的收購將讓全錄規模擴大一倍左右，並且誕生出一個垂直整合的印刷設備和服務製造商、經銷商和供應商。

而且全錄的核心影印產品組合將有所強化，讓該公司在全球，尤其是亞太地區擴展業務如虎添翼。利盟在全球供應鏈上的投資，以及一種名為 A4 彩色印雙市場不斷成長，也將讓全錄受惠。