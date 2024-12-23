WSJ：全錄砸15億美元從中資手中收購利盟
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-23 20:07
《華爾街日報》(WSJ) 周一 (23 日) 援引知情人士消息報導，美國影印機大廠全錄公司 (Xerox) 將斥資 15 億美元收購美國第二大印表機製造廠商利盟公司 (Lexmark International)，利盟將於稍晚公布收購消息。
報導指出，全錄的收購將讓利盟重新回歸美國所有，目前利盟的持有者是在中國深圳上市的印表機製造商那斯達公司 (Ninestar Corp.)(002180-CN)，預料全錄將以手頭現金和承諾債務融資相結合的方式替這筆收購案籌資。
截稿前，全錄 (XRX-US) 周一盤前股價下跌 1.55%，每股暫報 8.26 美元，市值略高於 10 億美元。該股今年迄今已下跌逾 50%，近幾個月來還因設備銷售低於預期而承壓。
據了解，利盟於 1991 年自 IBM(IBM-US) 拆分出來，總部位於肯塔基州萊辛頓 (Lexington)。2016 年，該公司同意以 25.4 億美元 (不包括債務) 的價格出售給一群中國買家，退出公開市場。
然而最近利盟面臨挑戰。美國去年禁止進口納思達生產的產品，因為該公司涉嫌在中國新疆地區使用強迫勞工。
此次利盟的收購將讓全錄規模擴大一倍左右，並且誕生出一個垂直整合的印刷設備和服務製造商、經銷商和供應商。
而且全錄的核心影印產品組合將有所強化，讓該公司在全球，尤其是亞太地區擴展業務如虎添翼。利盟在全球供應鏈上的投資，以及一種名為 A4 彩色印雙市場不斷成長，也將讓全錄受惠。
兩家公司已經有合作關係，利盟多年來一直是全錄的供應商。今年 10 月全錄還宣布斥資 4 億美元收購 IT 產品和服務供應商 ITsavvy。
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