降息秀加映！台美股漲 瑞銀估Fed12月再降1碼、明年續降息 GDP在0-2%區間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 13:04

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川普重回白宮，美國經濟前程是否會川劇變臉？瑞銀多元固定收益團隊主管 Scott Dolan 昨 (7) 日來台表示，根據選前民調顯示川普當選並不令人意外，觀察美國經濟會朝向軟著陸，他預期美國經濟成長將會在 0-2% 區間，聯準會將在 11 月、12 月各降 1 碼，且將一路持續降息到明年，降息環境也有利於固定收益資產，經濟衰退是尾部風險，但最可能發生在 2025 年底至 2026 年初。

美股台股同步加映慶祝行情，美國聯準會昨 (7) 日宣布降息一碼，川普勝選帶動美股漲勢持續，加上外媒報導台積電將很到晶片法案的補助，今早台積電率先領軍飆漲，12 點時已上漲 25 元來到 1090 元，並激勵台股大盤早盤一度漲逾近 300 點。

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Scott Dolan 指出，依據民調顯示，川普勝選沒有太意外，惟獨共和黨可以完全執政，這一點較讓人驚訝。至於台灣和產業發展部分，台灣在半導體產業的角色重要性有目共睹，觀察自從疫情後的供應鏈重組，即令晶片法案實施，但台灣在全球的關鍵地位仍無法被其他對手取代。

關於美國經濟，Scott Dolan 指出，美國總體經濟數據參差不齊，零售銷售強勁，但製造業和房地產表現疲弱。據觀察，Fed 會與其他主要央行一起降息，表明願意透過「預防性」降息來避免經濟衰退，預期 11 月、12 月各降 1 碼 ( Fed 於台灣時間 7 日晚間宣布降息 1 碼），且會持續降息到明年，預估明年美國經濟成長率將會在 0~2%，目前的利率環境利將有利固定收益資產。

在投資布局上，Scott Dolan 認為，利差的適度收歛有利於高品質債券，這些債券在利率下降時受益最大。最近的債券殖利率和油價下滑也進一步緩解金融情勢，考量經濟衰退仍是不可忽視的尾部風險，但最有可能是發生在 2025 年底至 2026 年初。