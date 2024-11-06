〈美國總統大選〉川普勝選在望 劉鏡清：晶片法案對台利多於弊 郭智輝：誰當選改變都很小

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 15:29

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今 (6) 日全球媒體密切關注美國大選，自上午開票顯示候選人川普暫時領先，勝券在握，針對媒體關切若未來川普當選是否對台有影響，經濟部長郭智輝信心滿滿表示：任何一個候選人上來，對台灣經濟的改變都非常的小。至於川普晶片法案對台資企業後續效應，國發會主委劉鏡清認為是利多於弊。

立法院經濟委員會今（6）日邀請經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等部會就「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」、「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行專題報告。

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截至台灣時間 14:00，美國 CNN 最新開票統計，川普已拿下第二個搖擺州；《紐時》也預測，川普勝選機率高達 9 成。媒體關切若川普當選，所提出的晶片法案等是否對台灣產業有不利的影響。

郭智輝於會前受訪時表示，政府對美國大選當然持高度關注，至於最終哪一位候選人出線，對於台灣有何影響，政府都有一些準備。他認為，美台之間在經濟的關係非常深厚，且美台產業功能互補，不太容易被改變，相信任何一個候選人上來，對於台灣經濟的改變，應該非常的小。

劉鏡清則在回覆立委質詢表示，美國《晶片法案》所提供的補助有設定里程碑，台積電即將達標，開始量產之後就會去請款，《晶片法案》是法令，除非將來在參眾議院重新修訂或廢除，所以應會依法進行與撥款。

劉鏡清進一步表示，川普主要政策是對中國加徵 60％關稅，相對上中國的壓力比較大，而對其他國家是加徵 10％，台灣也是逐步增加 10％，且台灣基本上是幫美國廠商代工為主，此關稅政策反對台灣影響「利大於弊」，台灣業者相對將因轉單效應而受惠。

媒體詢問郭智輝，是否有對勞工低薪的解方。