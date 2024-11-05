川普行情布局美股正夯！一表掌握全球型基金前十強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 10:20

‌



川普重返白宮，聯準會如預期降息，華爾街連日上演慶祝行情，加上美股第四季向來表現搶眼，布局美股正是時候！惟指數已經飆到歷史高檔區，避險意識不可少，投資人可選擇優質全球型基金，定期定額累積資產部位。

據晨星統計，今年績效前十強的全球型基金，有 7 檔報酬率超過三成，其中，第一名為統一全球新科技基金，是今年唯一賺逾四成的基金，今年累積報酬率達 43.56%；富蘭克林華美 AI 新科技、兆豐全球元宇宙科技兩檔基金分列二、三名，報酬率依序為 39.46%、37.24%。

‌



據 JPMorgan 統計，自 1936 年以來，每逢美國選舉年，美股第四季股市表現都相對領先，平均漲幅 2.5%，優於第一季的 0.6%、第二季的 2.3%、第三季的 1.5% 表現。即使川普前一個任期期間 (2016/12/30~2020/12/31)，啟動貿易戰、又遇到 COVID-19 逆風，但據 Bloomerg 統計，川普前次執政，仍為美股帶來累積超過八成的漲幅。

投資專家分析，主要是川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管，大幅降低了企業稅率，有利於企業利潤擴大，從而提升股市表現。

進一步回歸基本面來看，投資專家表示，科技股財報好壞參半，美國 AI 零組件供應鏈受惠 AI 資料中心終端市場需求持續強勁。雖然各大雲端服務商財報表現不一，部分企業第四季展望略低於市場預估，但數位廣告展望正向、AI 在軟體的貢獻度持續提高，獲利率因縮減開支和經營效率顯現，優於市場預估，企業持續擴大資本支出仍為市場焦點，對於明年的資本支出展望維持正面看法。

選股策略部分，投資專家建議，可聚焦 AI 伺服器、通訊設備、資料中心相關基礎設施產業，同時看好受惠 AI 應用滲透的軟體應用企業，全球半導體依舊是長線投資主軸。

全球一般型基金今年報酬前十強

名稱 報酬率 (%) 統一全球新科技基金 43.56 富蘭克林華美 AI 新科技基金 39.46 兆豐全球元宇宙科技基金 37.24 富蘭克林華美新世界股票基金 36.42 復華全球物聯網科技基金 34.78 富蘭克林華美全球成長基金 33.95 台新智慧生活基金 30.51 摩根全球創新成長基金 29.80 景順全球科技基金 29.47 路博邁 5G 股票基金 29.41