〈美國大選揭曉〉川普重磅回歸 法人看好「共和黨橫掃」為最佳劇本 日印成亞股首選

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 17:17

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川普當選第 47 屆美國總統，共和黨以 51 席過半席次重新奪回參議院、成功變天，受此開票結果激勵，美股三大指數期貨盤大漲超過 1%，美元指數及美債殖利率連袂走升，非美貨幣應聲走貶，亞洲股市中以日、台及印最強勢。法人指出，據歷史經濟，在「共和黨橫掃」的政治情境下，史坦普 500 指數平均年化報酬率為 16%，亞股則看好印度及日本股市為美國以外股市的布局首選。

富蘭克林證券投顧表示，美國選舉結果順利出爐、不確定性消散，有助金融市場短線上演慶祝行情，之後將回歸基本面，投資人也將從新政府政策中尋找新的投資方向，包括減稅、放寬監管、關稅及移民等重大議題，而未來川普總統發言也將再度牽動金融市場敏感神經。

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根據歷史經驗顯示，在「共和黨橫掃」的政治情境下 (共和黨同時贏得總統及參眾議院多數席次)，史坦普 500 指數平均年化報酬率為 16%，表現居各種情境最佳，若出現「共和黨總統 + 分裂國會」情境，美股平均年化報酬率也有 8%。放眼當下，全球正處於景氣溫和增長、聯準會等主要央行延續寬鬆貨幣政策，加上即將迎來傳統消費旺季，有利風險性資產年終至隔年年初旺季行情。

富蘭克林證券投顧表示，川普提出的美國製造、延長減稅及放鬆監管政策，初期將有利美國經濟及企業獲利，有利美元資產表現，建議以美國平衡型及美國高評級複合債券型基金為核心，並可搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。根據高盛證券預估 (9/4)，若美國企業稅從 21% 調降至 15%，預估史坦普 500 指數 EPS 將增加約 4%。

此外，富蘭克林投顧指出，共和黨政策傾向放寬監管、支持傳統能源及貿易保護政策，將嘉惠醫療、金融、石油燃氣探勘，以及面臨重大勞動力或環境監督的產業，因此除了看好 AI 引領科技產業型基金穩居主流之外，建議投資人可搭配美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利。惟中長期則須關注川普移民及關稅政策，若大幅收緊移民政策並提高關稅，將對美國經濟和企業獲利帶來負面影響。