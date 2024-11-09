想吃川普行情豆腐？富蘭克林：參考川普1.0路徑 投資把握3要訣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-09 10:40

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川普勝出成為第 47 屆美國總統，在美國政壇可能出現「紅潮」下，市場期待未來親商的減稅、放鬆監管等措施，激勵本週美股走揚，加上聯準會降息 1 碼，就業市場及通膨數字穩定等都是利多，截至目前標普 500 企業財報有 7 成 5 優於預期 。富蘭克林證券投顧參考川普 1.0 路徑，建議投資配置上宜均勻布局在「科技、價值股、小型股」等，共享各領域選後行情。

富蘭克林證券投顧觀察本週的經濟數據指出，就業市場放緩，服務業保持強勁。初領失業金人數回升至 22.1 萬人，續領失業金人數上升至 189.2 萬人，創 2021 年 11 月以來新高；3Q24 非農勞動生產力季增 2.2%，低於預期，單位勞動成本季增 1.9%，高於預期；10 月 ISM 非製造業指數彈升至 56，優於預期且創 2022 年 7 月以來新高；9 月工廠訂單月減 0.5%，排除飛機的非國防資本財訂單月減 0.7%。

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彭博數據顯示，截至 11/7(周四) 已有 90% 史坦普 500 企業公布財報，52.89% 營收優於預期，平均成長 5.13%，74.89% 企業獲利優於預期，平均成長 7.05%，整體表現穩健。Factset(截至 11/1) 數據顯示，市場預期 3Q24 史坦普 500 企業獲利將成長 5.1%

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬 ‧ 多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾週內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。另外，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減《降低通膨法案 (IRA)》的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞 ‧ 修茲也提及，若共和黨大獲全勝的預期成立，則川普獲勝的初步影響可能與 2016 年一致，有利於價值股、小型股、循環股，更優惠的稅收政策、監管放寬、提高小型企業的樂觀情緒應會提振企業利潤前景，並足以抵消關稅、公債殖利率上揚、移民減少帶來的阻力。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需也可望在消費旺季到來、能源 (包含石油、天然氣) 價格回落下獲得支撐，在通膨上，聯準會與華爾街投行仍普遍預計未來將持續放緩且朝 2% 目標邁進，此將提高美國經濟軟著陸的可能性。值此聯準會開啟降息週期之際，市場預料後續還將有更多降息機會，並將支持美國經濟與美股表現，特別是先前表現落後 (如：工業、民生消費)、價值股 (如：金融、能源)、評價較低 (如：醫療保健)、降息受惠者 (如：公用事業、房地產) 等領域，而科技股也可望在企業獲利維持強勁成長力道、AI 長線題材明確下受惠，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情。