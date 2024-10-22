紅海局勢推高運費 馬士基第四次上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-22 02:00

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全球航運領頭羊馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 周一 (21 日) 公布第三季 (截至 9/30) 初步財報，與此同時還在不到 6 個月的時間內第四次上調全年財測預期，原因是紅海襲擊造成的供應鏈中斷導致需求和運費攀升。

截稿前，馬士基 ADR(AMKBY-US) 大漲 5.12%，每股暫報 8 美元。

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該公司周一表示，預估今年全年基礎稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 介在 1100 億至 115 億美元區間，高於先前預測的 90 億至 110 億美元，也打敗分析師平均預估的 101 億美元。

另外，今年全年的稅前息前利潤 (EBIT) 預估介在 52 億至 57 億美元之間，高於先前預估的 30 億至 50 億美元。該公司還預估，今年全年全球貨櫃貿易經成長 6%，遠本先前預估將成長 4%% 至 6%。

馬士基已經在 5 月、6 月、8 月上調今年獲利預期，原因是紅海衝突對全球供應影響比先前預期更嚴重。自去年底以來，葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 迫使貨櫃船繞行較遠的南非航線，不僅幫助船東吸收了部分過剩產能，也提振了貨櫃運價。

馬士基本月稍早曾表示，公司將在 2025 年開始與另一家德國航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd AG) 的船舶共享合作航行到非洲南部，這表明這些航運公司預估紅海的安全狀況可能會持續到明年。

至於第三季初步財報，馬士基公布數據顯示，該季營收為 158 億美元，高於分析師預估的 147.5 億美元；第三季 EBIT 報 33 億美元，也高於分析師預估的 22.9 億美元、EBITDA 則報 48 億美元，仍優於分析師預估的 36.3 億美元。