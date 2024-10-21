〈財報前瞻〉特斯拉Q3獲利改善希望不大 投資人聚焦Robotaxi、FSD、平價車上市時間

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-21 20:21

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美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 將於本周三 (23 日) 美股盤後公布第三季財報，市場預估該公司第三季營收年增 9.5% 至 255.7 億美元、每股獲利估年減 12.1% 至 0.52 美元。

分析指出，特斯拉獲利改善希望不大、毛利率可能進一步下滑，另外平價車型上時間、全自動駕駛系統 (FSD)、機器人計程車 (Robotaxi) 融資和產量進展皆為投資人焦點。

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在經爭加劇的情況下，高昂的生產成本和激進的定價策略會壓縮利潤率，市場預估特斯拉第三季毛利率料降至 15%，該公司第二季毛利率為 18%。

除此之外，特斯拉執行長馬斯克對平價電動車上市時機的評論，以及 FSD、儲能業務、機器人、Robotaxi 進展也是重點。市場分析指出，在本次財報電話會議上，馬斯克對 Robotaxi 和 Optimus 的融資量產的任何詳細看法都可能對該股產生正面影響。

獲利改善希望不大

華爾街主流觀點評論稱，特斯拉對 Robotaxi「缺乏交付成果或增量收入驅動因素」，投資人將「重新聚焦該公司的基本面」，但是該公司基本面卻不盡人意，特斯拉高估值與獲利成長的現實越來越脫節。

交車量方面，特斯拉先前公布的交車量雖扭轉前兩季頹勢，實現年成​​長，但未達市場預期，今年前三季銷量年減 2.3%，而且三季銷售提升跟積極促銷有關，勢必壓低利潤率。

在獲利方面，由於汽車產業持續面臨逆風，該公司第三季利潤率可能會面臨壓力。

值得注意的是，在競爭加劇的情況下，激進的定價策略可能會壓縮利潤率。GLJ Research 的分析師 Gordon Johnson 預測，特斯拉的毛利率將下降至 15%，而該公司第二季報告的毛利率為 18%。

不過也有樂觀預測，巴克萊分析師表示，其對第三季度業績超預期有信心，認為利潤率「已觸底」，第三季度業績可能成為近期的「積極催化劑」。

FSD、Robotaxi、平價車款是財報電話會重點

特斯拉本月舉辦備受矚目的「Robotaxi day」活動，但這次交出的答案並未令華爾街滿意，無人駕駛計程車缺乏關鍵細節、人形機器人依賴人工控制、備受期待的廉價車型再度缺席，FSD 性能提升資訊缺失，華爾街的期待紛紛落空。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 稱這次發表會「令人失望，細節缺失得令人震驚」。 William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 表示，這次發表會「幾乎沒有什麼內容能在短期內打壓空頭」。

馬斯克表示，預估明年在德州和加州推出完全自動駕駛、無人監管的全自動駕駛汽車技術，首批車型為 Model 3 和 Model Y。他還表示，該公司預計將在「2027 年之前」生產 Cyber​​cabs。但他給的時間指引相當模糊，僅表示「對時間框架持樂觀態度」。

有分析指出，在財報電話會議上，馬斯克就 Robotaxi 和 Optimus 的融資和大規模生產策略提供的任何詳細見解都可能對該股產生積極影響，即使不及市場預期。

儲能業務可能帶來驚喜

儘管獲利令人悲觀，但未來可能還會有一些正面的驚喜。

一個受到市場矚目的領域是儲能業務，或在特斯拉策略轉向期間提供必要的支援。該公司在第三季部署 6.9GWh 的儲能，比 2023 年第三季的 4 GWh 成長 72.5%，顯示該領域表現強勁。