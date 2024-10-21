〈美股早盤〉主要指數小幅走低 美企財報公布前市場情緒謹慎

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-21 21:39

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美股主要指數周一 (21 日) 小幅走低，前一周漲勢暫歇，本周的主要企業財報可能影響股指是否從紀錄新高回落或延續強勁態勢。

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美股開盤前，主要指數期貨走跌，投資人靜待多家美企揭曉財報，從中尋找美股走向線索。另一方面，由於中東緊張局勢加劇，國際油價攀升、金價觸及紀錄新高。

道富環球市場 (State Street global Markets) 高級多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「自 10 月初以來，美股一直表現強勁，受到經濟數據好轉和多數全球央​​行政策寬鬆傾向的支撐。在繁忙的財報周之前，投資者談論利潤或減持部位，這並不太令人驚訝。」

美國日前公布強勁的經濟數據後，交易員開始減少對聯準會 (Fed) 降息的押注，多位決策者將於周一晚些時候發表演說。

瑞士 EFG 資產管理公司 (EFG Asset Management) 執行長 Daniel Murray 表示：「對軟著陸的樂觀情緒比比皆是，但這種說法與美國的關係更為密切。歐洲的宏觀背景要脆弱得多，這影響了投資人對歐洲股市的信心。」

截至台北時間周一（21 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.12%，至每股 216.03 美元

美國電動車巨擘特斯拉將於本周三 美股盤後公布第三季財報，市場預估該公司第三季營收年增 9.5% 至 255.7 億美元、每股獲利估年減 12.1% 至 0.52 美元。分析指出，特斯拉獲利改善希望不大、毛利率可能進一步下滑，另外平價車型上時間、全自動駕駛系統 (FSD)、機器人計程車 (Robotaxi) 融資和產量進展皆為投資人焦點。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 0.10%，至每股 97.18 美元

迪士尼周一表示，已任命戈爾曼 (James Gorman) 接替帕克 (Mark Parker) 擔任公司下一任董事長，自 1 月起生效；這為 2026 年初任命執行長艾格 (Bob Iger) 的繼任者奠定了基礎。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 416.44 美元

軟體巨頭微軟周一表示，將從 11 月開始允許客戶建立自主 AI 代理，這是其利用蓬勃發展的科技的最新舉措。該公司將自主代理定義為「人工智慧驅動世界的應用程式」，能夠處理客戶查詢、識別銷售線索和管理庫存。其功能與聊天機器人不同，幾乎不需要人工干預的程序。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

最新的彭博 Markets Live Pulse 調查顯示，儘管美國總統大選成為主要的不確定因素，但今年美國股市的強勁反彈，仍將持續到 2024 年年底。

參與問卷調查的 411 名受訪者預估中值顯示，到年底，標普 500 指數將接近 6000 點，創紀錄新高，比上周五收盤高出 2.3%。