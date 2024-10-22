美國下周可能公布限制在中國投資AI規定
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-22 01:10
路透周一 (21 日) 報導，根據美國政府公布的一篇貼文，美國限制在中國投資某些人工智慧 (AI) 的規定正在進行最終審查，表明這些限制可能很快就會出爐。
報導指出，這些規定還要求美國投資人向財政部通報在 AI 和其他敏感技術方面的一些投資，這些規定源於美國總統拜登於去年 8 月簽署的一項行政命令，該命令的重點是防止美國投資人的專有技術協助中國軍方。
據了解，最終規定──將限制 AI、半導體、微電子學、量子運算領域的向外對中國投資──目前正在白宮管理及預算局 (Office of Management and Budget) 進行審查，這些規定很可能約在下周公布。
美國前財政部官員 Laura Black 表示：「在我看來，可能會在大選前公布新規則。負責監管這些規定的白宮管理及預算局通常在這些規定生效前提供至少 30 天的窗口期。」
在行政命令發布後的初步評論期後，財政部公布擬議的規則和大量例外情況。截稿前，美國財政部發言人沒有立即回應置評請求。
Black 預估，最終規則將進一步明確 AI 的覆蓋範圍和有限合夥人的門檻。這些限制措施是防止美國專有技術幫助中國開發尖端技術的努力的一部分。
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