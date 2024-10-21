路透：富達國際在中國裁員500人

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-21 22:30

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路透周一 (21 日) 援引兩名知情人士消息報導，富達國際 (Fidelity International, 簡稱富達) 將在其中國業務部門裁員約 500 人，為近年來這個全球第二大經濟體內全球金融公司規模最大的裁員。

據知情人士透露，總部位於英國的富達周一向其位於中國北部城市大連的一個技術和營運中心的員工通知裁員的消息。

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據了解，該公司在大連的「卓越中心」(centre of excellence) 支援廣泛的技術、營運和投資需求。一份官方商業紀錄顯示，該實體成立於 2011 年，截至 2023 年底，擁有 574 名員工。

富達給路透的聲明中表示：「我們正在精簡大連中心目前管理的一些能力，這是經過評估且符合整個組織對提高效率的追求。」至於裁員人數方面，該公司拒絕置評。

與此同時，該公司正在大連增加新的產能，但沒有透露將創造多少就業機會。

路透曾在 3 月報導，富達已開始在全球裁員，目標是裁員 9%，約 1,000 人。據悉，中國裁員幅度更大，120 多家共同基金部門中至少有 16% 受到影響。