股市小白也搶買！東京地鐵明天IPO 日股「牛氣」受考驗

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-22 11:05

‌



全球最大地鐵系統營運商之一的東京地鐵 (Tokyo Metro) 預計 23 日在東京證券交易所上市，為日本 6 年來最大 IPO 案，將考驗日本股市的「牛氣」。

東京地鐵股票定價為每股 1,200 日元，定價處於該區間的頂部，預計籌集籌集了 3,486 億日元 (23 億美元)，顯示對市場對穩定股票的強烈需求，據消息人士透露，這次 IPO 已獲得超過 15 倍的超額認購。

‌



值得關注的是，這次散戶的認購比例幾乎佔總數的五分之四，而境內和境外機構投資者可認購的股份分別佔 1.5% 和 20%，亦已超額認購超過 20 倍和 30 倍。因為投資者被其安全可靠的聲譽以及極具吸引力的股息收益率所吸引。

FFG 證券公司總公司業務推廣部經理 Yutaka Tokushige 表示，「對股市小白而言，覺得這就像一個節日，想要申請紀念發行。」

這項 IPO 案是衡量日本股市興趣的關鍵指標，就在國會選舉前幾天，而選舉結果可能會影響進一步升息的預期。

金融諮詢公司 Astris Advisory Japan 分析師 Kirk Boodry 表示，這是一個具吸引力的資產：品牌知名度、財務狀況總體穩定以及波動不大。

東京地鐵預計截 2025 年 3 月的財年股利為每股 40 日元，殖利率為 3.3%，將較日本其他上市地面運輸企業平均殖利率的 2%，表現相當亮麗。

除此之外，東京地鐵還為股東提供免費火車票和高爾夫球等福利，三菱日聯資產管理公司執行基金經理 Hiroaki Tomori 估計，這些福利將使股息殖利率率提高至 4.9%，由於日本已多年超低利率導致投資人缺乏回報，這是一個有吸引力的選擇。

DZH Financial Research Inc. 的 IPO 分析師 Kazumi Tanaka 預計東京地鐵在週三開始交易後，股價上看 1,500 日元。

瑞銀 SuMi 信託財富管理公司日本股票策略師 Chisa Kobayashi 認為，大規模 IPO 將對日股有利，因為會增加對日本股票的關注，因為日本股票市場中，沒有很多全球投資者可以購買的大型股。