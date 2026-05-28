鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 11:35

人工智慧 (AI) 雲端公司 Snowflake(SNOW-US)周三 (27 日) 盤後股價狂飆逾 37%，該公司宣布和亞馬遜(AMZN-US)AWS 敲定 60 億美元的多年期協議，以加速企業採用人工智慧(AI)，不僅如此，最新公布的財報和財測跑贏市場預期，並宣布上修全年展望，利多消息帶旺股價。

Snowflake盤後狂飆37%！與亞馬遜AWS擴大合作、上修全年財測 (圖:Shutterstock)

Snowflake 周三承諾向 AWS 額外投入 60 億美元支出，其中包括採用亞馬遜 (AMZN-US) 自研的 Graviton 通用型處理器晶片，這類晶片與英特爾 (INTC-US) 產品形成直接競爭。

‌



這項最新合作協議還將涵蓋更深入的生成式 AI 與代理式 AI(Agentic AI) 產品整合，透過 AWS Marketplace 擴大共同市場推廣策略，以及協助企業將 AI 工作負載從「實驗階段」正式導入日常營運。

Snowflake 主要提供協助企業在雲端整理、分析與儲存資料的軟體服務，目前也正積極將人工智慧 (AI) 功能整合進平台。不過，市場近來也愈來愈擔憂，AI 最終可能徹底顛覆整體軟體產業既有商業模式。

D.A. Davidson 董事總經理 Gil Luria 指出：「與亞馬遜的新合作，為 Snowflake 的成長路徑再增添一項重要動能。這讓 Snowflake 能在客戶導入 AI 轉型的過程中扮演更關鍵角色，也進一步強化其與最大合作夥伴之間的連結。」

在企業對核心資料倉儲產品需求持續升溫帶動下，Snowflake 近來明顯受惠。企業加速從舊有系統遷移，以及機器學習工具使用增加，都進一步提升 Snowflake 的成長動能，該公司旗下包括 Cortex Code 與 Snowpark 等 AI 工具，目前都已出現強勁採用成長。

與亞馬遜擴大合作的消息，加上同日公布的財報優於預期，讓 Snowflake 周三盤後股價暴漲 37.5%。該公司周三稍早收盤報每股 175.26 美元，今年來到周三收盤為止下跌約 20%。

財測關鍵數字 vs 分析師預期

Q2

營收：14.15-14.20 億美元 vs 13.7 億美元

營業利益率：12.5% vs 11.9%

本年度 (2027 年 1 月止)

產品營收：58.4 億美元

F2026Q1(4 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

營收：13.9 億美元 (年增 33%) vs 13.2 億美元

EPS：39 美分 vs 32 美分

剩餘履約義務 (RPO)：92.1 億美元 (年增 38%) vs 94.3 億美元

財報顯示，Snowflake 上季 (第 1 季) 營收年增 33% 至 13.9 億美元，調整後 EPS39 美分，雙雙優於分析師預估的 32 美分與 13.2 億美元。

上季產品營收年增 34% 至 13.3 億美元，也優於分析師所估的 12.7 億美元，產品營收約占 Snowflake 總營收的 95%。不過，反映訂單的「剩餘履約義務」(RPO) 為 92.1 億美元，略遜於分析師所估的 94.3 億美元。

財測同樣優於市場預期，本季 (第 2 季) 調整後營業利益率將達 12.5%，產品營收介於 14.15-14.2 億美元，都高於 StreetAccount 調查分析師預估的 11.9% 與 13.7 億美元。

全年財測方面，第 2 季產品營收估增約 31% 至 58.4 億美元，優於 2 月自行預估的 56.6 億美元，及分析師所估的 56.8 億美元。