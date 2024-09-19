鮑爾稱大幅降息為維護經濟韌性反惹市場憂慮 分析師對股債後市看法分歧

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 15:26

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美國聯準會 (Fed) 週三降息 2 碼，時隔四年多首次降低借貸成本，Fed 主席鮑爾向投資者保證，大規模降息是維護經濟韌性的措施，不是對近期勞動市場表現疲弱的緊急反應，而鮑爾發言前景實現的程度，恐是影響今年剩下時間股市與債市趨勢關鍵

美國經濟軟著陸的前景在今年提振了股市與債市，但就業市場走軟引發市場擔心 Fed 在提振經濟成長上太慢做出行動。軟著陸指的是 Fed 在不讓經濟陷入衰退的情況下壓低通膨。

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投顧業者 Sound Income Strategies 聯席投資長 Eric Beyrich 說：「目前看來，市場似乎將暫停下來並消化讓許多人意外的消息，現在仍有人會想問『若 Fed 這麼大幅度降息，他們是不是看到我們沒看到經濟恐變糟的跡象?』」

市場週三反應相對溫和，股市、債市跟美元吐回降息決定出爐後的漲幅，標普 500 指數收低 0.3%，盤中一度上漲 1%，該指數今年已走漲近 18%，接近歷史新高。

鮑爾在公布最新利率決議後發表談話時說，此舉是「重新調整」，以因應通膨自去年來大幅下降的情況，鮑爾還稱希望在就業市場出現任何可能的疲軟跡象前先採取行動。

但一些投資人對這種樂觀的看法表示懷疑。Wilshire 投資長 Josh Emanuel 表示，儘管鮑爾做出上述表示，但 2 碼的降幅確實會讓外界擔心他們行動落後。

Emanuel 表示，他在 Fed 開會前就已增持債券，他在經濟料將惡化前更青睞投資級債券，而非風險較高的高收益債券。

不過，仍有許多人認為降息對市場是一個積極的發展，將提振經濟。ClearBridge Investments 經濟和市場策略主管 Jeff Schulze 說：「我認為降息大大增加能堅持著陸的可能性，最終對風險資產將是利多。事實上，只要經濟不陷入衰退，降息後股市就會表現良好。」

根據 Evercore ISI 自 1970 年來的數據，Fed 在非經濟衰退期降息後，標普 500 指數在首次降息週期後的半年內平均上漲 14%。相較之下，在經濟陷入衰退時首次降息後，標普同期跌幅為 4%。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，投資人可能對近來弱於預期的勞動市場報告反應過度，其他數據如 GDP 估值則持續顯示經濟具有韌性。

此外，Fed 週三也更新他們對利率的看法，雖然現在預估會有更大幅度的降息，但這些預測仍高於市場對 Fed 將採取更寬鬆政策的預期。

根據 Fed 預估，目前在 4.75% 至 5% 之間的聯邦基金利率在明年底將降至 3.4%，利率交易員則預估在 2.9% 左右。此外，聯準會的降息終點也略有上調，從 2.8% 上調至 2.9%。