達里歐：今年總統選舉是我一生中最重要大選 美國需要強大的中間派領導人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 11:35

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2004 美國總統大選倒數一個半月，全球避險基金巨擘橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 最新表示，今年大選可能是他一生中最重要的一次大選，並認為美國需要一位「強有力的中間派領導人」。他昨日也將選舉稱為塑造全球經濟的主要力量，稱其是個「內部秩序跟混亂的問題」。

達里歐今 (19) 日在《CNBC》節目「Squawk Box Asia」上表示，美國應致力於實現「廣泛的繁榮」，今年大選凸顯了社會平穩運作能力所面臨的挑戰。

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他說：「就今年大選而言，這將是我一生中最重要的選舉，因為現在雙方之間存在著不可調和的分歧。大家現在想問的第一個問題是政權是否會有序移轉。選舉結果有可能不被接受，這是很嚴重的問題。」

達里歐並指「不惜一切獲勝的心態」帶來更大的問題，因其「對能夠妥協並以有利民主有效運作方式做出的決定構成挑戰」。

當被問到在今年大選中支持誰時，達里歐說：「川普和賀錦麗都不是國家所需要的。國家需要的是溫和派團結起來，共同努力，實現偉大的改革。」

雖然對美國社會的某些方面如大學和創新文化表示樂觀，但達里歐認為這些只讓一小部分人受益，而廣泛繁榮將創造一個既有秩序又有機會的社會。