英國央行利率按兵不動 英鎊創逾兩年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-19 21:10

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英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 周四 (19 日) 宣布利率按兵不動並表示不急著鬆綁貨幣政策後，英鎊兌美元匯率升至逾兩年新高。

截稿前，英鎊兌美元匯率升值 0.8%，至 1 英鎊兌 1.33 美元，為 2022 年 3 月以來首見。另外英國公債價格下滑，貨幣市場減少對英國央行今年降息幅度押注。截至 12 月，預估英國央行將降息 42 個基點，較先前預測的 50 個基點有所下滑。

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瑞穗國際 (Mizuho International) 宏觀策略主管 Jordan Rochester 表示：「這裡的一切都表明，最多會是一次循序漸進的降息周期。」他預估英鎊兌美元匯率將繼續有所表現，10 月初有可能突破 1.34 美元，明年年底有可能突破 1.40 美元。

周四的反彈替英鎊今年的大幅上漲又添一筆，使其成為 2024 年迄今表現最好的 10 國集團 (G10) 貨幣。儘管投資人預期英國央行將在 11 月再次放寬政策，但他們押注英國持續的物價壓力將使英鎊借款利率相對於其他貨幣維持在高水準。

與此同時，英國央行還宣布維持每年縮減 1,000 億英鎊債券資產負債表的速度，符合市場預期。消息傳出後，10 年期公債殖利率攀升兩個基點至 3.87%，創上周初以來新高。

惠譽經濟團隊主管 Jessica Hinds 表示：「英國央行的量化緊縮計畫暗示活躍的售債規模要小得多。雖然銀行準備金目前遠高於最低要求水準的估計，但今天的聲明表明，考慮到未來 12 個月將有大量英國公債到期，貨幣政策委員會希望保持總體削減的可預測性。」

此前美國聯準會 (Fed) 大幅降息 2 碼 (50 個基點) 與英國央行此次決策形成鮮明的對比。

英國通膨數據憂喜參半，儘管整體通膨率持續接近 2% 的目標，但占英國經濟 80% 左右的服務業價漲幅在 8 月升至 5.6%。另一方面，在截至 7 月的 3 個月內，英國薪資增幅降至兩年多以來新低，不過仍維持在 5.1% 的相對高點。

Nuveen 全球投資策略師 Laura Cooper 表示，英國央行很可能在明年之前趕上美國。英國經濟成長乏力，預估工黨政府將在 10 月 30 日的預算中增稅並削減公共支出，這可能會導致更激進的寬鬆周期。