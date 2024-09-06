Google廣告業務遭英國監管機構盯上 恐面臨巨額罰款或分拆

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-06 19:30

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英國反壟斷機構警告 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 濫用其在廣告技術領域的主導地位，此舉可能導致 Google 面臨巨額罰款，而且還可能被要求整頓這科技巨擘最賺錢的業務之一。

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 周五 (6 日) 的調查意見書 (Statement of Objections, SO) 表示，Google 利用其在科技廣告領域的主導地位，優先考慮自己的服務，這可能會損害數千家英國出版商和廣告商的利益。

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如果 CMA 發現任何不當行為，該機構有權對 Google 處以全球營收 10% 的罰款。CMA 表示，在做出最終決定之前會考慮 Google 回覆，並將由進行初步調查小組之外的一個獨立小組做出決定。

Google 長期以來在收集用戶資料方面一直處於關鍵地位，從而使廣告商能夠針對用戶投放廣告，該公司還出售廣告空間並提供技術，讓廣告商找到出版商出售其空間。

Google 利用自己的演算法，在用戶點選網頁時自動計算並向廣告商和出版商提供廣告空間和價格。網路廣告是 Alphabet 最賺錢的業務，在 2022 年產生約 2,250 億美元的收入，約占總收入的 80%。

CMA 臨時執行董事 Juliette Enser 表示：「出版商和廣告商——他們提供免費內容——能夠從有效的競爭中受益，在購買或出售數位廣告空間時獲得公平交易，這一點非常重要。」

對此，Google 回擊 CMA 的調查結果，稱其基於「對廣告科技產業的錯誤解讀」。Google 全球廣告副總裁 Dan Taylor 表示不同意調查結果，稱將做出相應回應。

另一方面，歐盟監管機構也批評 Google 在科技廣告領域的主導地位。去年，歐盟執委員會對 Google 提出反壟斷指控，稱其偏袒自己的廣告交換項目而非競爭對手的，好站穩 Google 在廣告技術供應鏈中的核心地位。

重要的是，歐盟執委會去年曾表示要求 Google 實施的補救措施可能不足以糾正濫用行為，這替 Google 將其廣告技術業務與其核心服務分拆的命令打開大門。