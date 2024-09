Google廣告業務遭英國監管機構盯上 恐面臨巨額罰款或分拆

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 周五 (6 日) 的調查意見書 (Statement of Objections, SO) 表示,Google 利用其在科技廣告領域的主導地位,優先考慮自己的服務,這可能會損害數千家英國出版商和廣告商的利益。