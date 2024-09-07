非農數據加劇經濟放緩擔憂 主要指數盤中跌幅擴大、美股七雄全倒

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-07 01:20

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美股主要指數周五 (6 日) 盤中跌幅一度擴大，道瓊指數、那斯達克指數跌逾 400 點，標普 500 指數跌近 1.8%，有望創 1 年來最大單周跌幅、費辦指數則跌近 5%，與此同時「美股七雄」也全倒。由於美國最新公布的非農就業數據遠遜預期，加劇經濟衰退擔憂進而提升避險情緒，投資人紛紛拋售科技股。

截稿前，主要指數跌幅稍有收窄，道瓊工業指數跌逾 320 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 390 點或近 2.3%，標普 500 指數跌逾 80 點或近 1.5%，費城半導體指數跌逾 4%。

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美國 8 月非農新增就業人數低於預期，此前兩個月的數據均遭下修，雖然失業率出現 5 個月來首降，但降幅不大，美國就業市場疲軟形勢未變，經濟成長擔憂揮之不去。

數據公布後，芝商所 FedWatch 工具顯示 Fed 在 9 月降息兩碼 (50 個基點) 的機率一度升至近 5 成，但隨後回落至 23%，升息一碼 (25 個基點) 的機率則回升至 77%。目前市場預估 Fed 在 9 月只會謹慎降息一碼，但在 11 月可能會大幅降息，機率逾 5 成。

圖：芝商所 FedWatch 工具

Fed 兩名決策者同日也發表談話並釋出鴿派訊號，其中 Fed 三把手、紐約連準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示數據替降息打開大門，不過他並未表明是否支持在本月降息兩碼。與此同時，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也表示本月啟動降息周期的時機已到，有鑑於就業市場疲軟的情況下，自己對大幅降息保持開放態度。

有分析認為，儘管就業數據令人失望，但還遠不及降息兩碼的恐慌程度。如果 Fed 本月降息兩碼，可能暗示正在採取行動阻止經濟衰退，這項舉動並不會讓投資人感到放心。最終降息幅度到底為何，可能還要靜待下周出爐的消費者物價指數 (CPI) 報告。