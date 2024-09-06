〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 8月非農報告提升降息預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-06 21:45

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美股主要指數周五 (6 日) 漲跌互現、美債價格攀升，最新出爐的就業數據強化投資人對聯準會 (Fed) 在 9 月降息兩碼 (25 個基點) 的猜測。

截稿前，道瓊工業指數漲近 210 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.10%，費城半導體指數跌逾 2%。

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美國勞工統計局 (BLS) 周五公布數據顯示，8 月非農新增就業人數報 14.2 萬人，遠遜市場預期，而且前值還進一步下修，不過失業率出現 5 個月來首降，比 7 月的 4.3% 小幅降至 4.2%。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「弱於預期的就業報告可能會支持那些支持 9 月份降息 50 個基點的人，但目前可能還沒有定論。就目前而言，降息一碼 (25 個基點) 仍然是 Fed 謹慎行事的基準。」

截至台北時間周五（6 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.90%，至每股 155.84 美元

英國反壟斷機構警告 Alphabet 旗下 Google 濫用其在廣告技術領域的主導地位，此舉可能導致 Google 面臨巨額罰款，而且還可能被要求整頓這科技巨擘最賺錢的業務之一。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 1.76%，至每股 781.58 美元

荷蘭政府周五發布新的出口管制規定，以國家安全風險為由，擴大艾司摩爾 (ASML) 的出口限制。根據將於 9 月 7 日生效的新規定，ASML 現在需要向荷蘭政府而不是美國政府申請出口許可證，才能向中國出口其舊型號的深紫外光微影 (DUV) 系統。

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 1.09%，至每股 161.92 美元

消息人士指出，對高通而言，英特爾的伺服器事業等其他部門就比較不具收購的意義。不過，高通的計畫尚未做最後決定，仍可能發生變化。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月非農新增就業報 14.2 萬人，預期 16.4 萬人，修正後前值 8.9 萬人

美國 8 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.3%

美國 8 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.2 小時

美國 8 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.7%，前值 3.6%

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 - 0.1%

美國 8 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%

華爾街分析：