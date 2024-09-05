美8月小非農新增就業人數創3年半新低 Fed降息兩碼機率攀升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 20:26

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美國周四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。

美 8 月 ADP 新增就業人數意外降至 9.9 萬人，創 2021 年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

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ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「在經歷了兩年的大幅成長後，美國就業市場的降溫趨勢讓我們的招募速度低於正常水準。下一個值得留意的指標是薪資成長，在新冠疫情後大幅放緩後，薪資成長正在穩定下來。」

觀察報告，8 月只有 3 個產業裁員，其他 7 個行業均增加招聘。具體來看，專業及商業服務業裁員 16,000 人、製造業裁員 8,000 人、資訊服務業裁員 4,000 人；教育和衛生服務業增加 29,000 人、建築業增加 27,000 人、其他服務業增加 20,000 人、金融活動業也增加 18,000 人，貿易、運輸和公用事業業增加 14,000 人、採礦業新增就業 8,000 人、娛樂業增加了 11,000 人。

(圖：ZeroHedge)

報告還顯示，這是自 2023 年 3 月以來服務業就業成長最弱的一次，製造業就業成長也有所放緩。

(圖：ZeroHedge)

此外，薪資持續上漲，但漲幅仍低於之前。 ADP 數據顯示，在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。

在職員工的年薪成長了 4.8%，與 7 月的水準大致相同。(圖：ZeroHedge)

ADP 稱其根據季度就業和工資普查對其數據進行重新基準測試，導致 8 月份的就業人數減少 9,000 人，將在 2025 年 2 月對全年資料進行調整。美國勞工統計局 (BLS) 的類似調整顯示，2023 年 4 月至 2024 年 3 月期間非農業就業人數浮報 81.8 萬人。

市場分析認為，ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據，後者將於明 (6 日) 公布，不排除兩份數據可能有互相打臉的情況。市場普遍預估 8 月非農業就業人數將增加 16.1 萬人，高於 7 月的 11.4 萬人，失業率將小幅下降至 4.2%。

ADP 新增就業在過去 12 個月有 10 個月顯著低於非農業數據。(圖：ZeroHedge)

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 分析師 Carl Weinberg 和 Rubeela Farooqi 在一份報告中說：「如果 ADP 的數據準確預言明天將看到的就業人數成長，那麼失業率將上升，BLS 的統計數據將顯示勞動力市場更加疲軟。」

數據公布後，市場開始加大對 Fed 降息兩碼 (50 個基點) 的押注。根據芝商所 FedWatch 工具，9 月降息兩碼的機率為 45%，降息一碼 (25 個基點) 的機率為 55%。