〈快訊〉美8月非農新增就業人數遜預期、失業率小幅下降 美股主要指數期貨走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-06 20:47

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美國勞工部周五 (6 日) 公布數據顯示，8 月非農就業新增 14.2 萬人，遠低市場預期的 16.4 萬人，前值自 11.4 萬人大幅下修至 8.9 萬人；8 月失業率小幅至 4.2%，符合市場預期，前值為 4.3%。

薪資方面，美國 8 月平均每小時薪資年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，也高於前值 3.6%，按月來看成長 0.4%，高市場預期的 0.3%，前值下修至 - 0.1% 。另外該月勞動參與率報 62.7% ，符合市場預期且前值持平。

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雖然 8 月失業率小幅下滑，但就業人數仍遠遜預期，尤其前值還進一步下修，凸顯美國就業市場疲軟，美國經濟衰退的擔憂仍揮之不去。數據公布後，交易員上修聯準會 (Fed) 今年內降息幅度預期，9 月貨幣政策會議上降息 2 碼 (50 個基點) 機率提升至 50%。

美國 8 月非農就業報告：

非農新增就業報 14.2 萬人，預期 16.4 萬人，修正後前值 8.9 萬人

失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.3%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.7%，前值 3.6%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 - 0.1%

勞動參與率報 62.7%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 8 月非農等數據公布後，美股主要指數期貨走跌。那指期貨跌近 0.5%，標普 500 指數期貨跌近 0.3%，道指期貨跌近 0.2%。