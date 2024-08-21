美國非農數據最高恐下修百萬人 Fed面臨就業市場難題

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 02:55

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美國將於周三 (21 日) 揭曉一項就業市場重磅修正數據，華爾街各大行經濟學家預估截至今年 3 月的過去一年內，就業市場或許遠不如目前預期的強勁，預測中最高下修 100 萬就業人數，若成真將為 15 年來最大規模下修，不僅會加劇美國經濟成長擔憂，也意味著聯準會 (Fed) 降息腳步嚴重落後。

美國勞工統計局 (BLS) 將於周三公布最新就業和薪資按季普查 (Quarterly Census of Employment and Wages, QCEW) 數據，並且根據 QCEW 對今年 3 月非農就業數據做出初步基準修訂，等明年結合 1、2 月的非農數據做出最終基準修正。

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BLS 每年都會比照 QCEW 將 3 月就業數據做為基準進行修正，3 月數據一旦變動，截至 3 月過去一年的數據也會有所調整。目前華爾街各大行普遍預估截至 3 月過去一年內的人數可能會下修，幅度各行看法有所不同。

具體來看，高盛 (GS-US) 與富國銀行 (WFC-US) 經濟學家預估周三公布的基準修正數據將顯示，截至 3 月過去一年內，非農新增就業人數比目前少 60 萬人，即實際上每月少 5 萬人。摩根大通 (JPM-US) 預估該期非農就業人數會下修約 36 萬，而高盛認為下修幅度可能高達 100 萬人。

外媒報導指出，若非農新增就業人數下修超過 50.1 萬人，將創下 15 年來最大規模下修，表明就業市場降溫的時間要遠比先前認為的更長、甚至持續時間更久。這份數據也可能影響 Fed 主席鮑爾本周五 (23 日) 在傑克森霍爾全球央行年會的談話。

富國銀行經濟學家 Sarah House 和 Aubrey Woessner 上周在一份報告中表示，若數據大幅向下修正，將表明企業招聘力道在今年 4 月之前就已經在減弱，將讓「在其他就業市場在數據普遍走軟的情況下，Fed 充分就業方面的風險更加突出。

目前的 BLS 數據顯示，截至 3 月過去一年的新增就業人數為 290 萬人，每月平均為 24.2 萬人。即使是按高盛的前述最大幅度下修 100 萬，每月的平均增加就業人數也約有 15.8 萬，仍屬於健康的就業增長水平，但與新冠疫情後的就業高峰期相比，成長速度有所放緩。

Inflation Insights LLC 總裁 Omair Sharif 樂觀的認為，修正後的數據最終將向預估區間的較小一端靠近，部分原因是由於報告滯後，QCEW 數據往往會被高估。

就業市場恐不如預期強勁 經濟衰退辯論再起

這項初步修正可能會重新引發一場辯論，即就業市場的放緩是否會導致經濟出現更為突然的下滑。 美國 7 月企業主大幅縮減招募規模、失業率連續第四個月上升的消息導致 6.4 兆美元的全球市場拋售，但標普 500 指數如今已完全恢復。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示:「市場最近經歷了一場經濟成長恐慌，導致人們擔心 Fed 落後於形勢，因此市場將密切留意周三公布的基準數據修正，看看市場最初的反應實際上是否正確。」

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 和 Marco Casiraghi 在周一的一份報告中表示：「儘管 Fed 早就預料到周三將公布的就業數據修正，但這將構成一種氛圍，強調就業數據的強勁程度並不像即時顯示的那樣強勁。」

BLS 計算模型失效？

在最近幾年的大部分時間裡，每月薪資數據一直強於 QCEW 數據。一些經濟學家將其部分歸因於所謂的出生 - 死亡模型 (birth-death model)——BLS 對數據進行的一種調整，以考慮企業開業和關閉的淨數量，但在疫情過後這種模型可能會失效。

有分析指出，導致誇大就業成長的因素仍然存在。經模型調整後 2024 年 4 月和 7 月的就業人數最有可能被修正至接近零的水準——遠低於與中性失業率相符的速度。

高盛分析師 Ronnie Walker 表示，QCEW 的數據可能誇大了就業人數成長放緩的程度，因為其將剔除最初估計中包括的多達 50 萬非法移民。