美國非農數據最高恐下修百萬人 Fed面臨就業市場難題

美國勞工統計局 (BLS) 將於周三公布最新就業和薪資按季普查 (Quarterly Census of Employment and Wages, QCEW) 數據,並且根據 QCEW 對今年 3 月非農就業數據做出初步基準修訂,等明年結合 1、2 月的非農數據做出最終基準修正。