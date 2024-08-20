〈美股早盤〉投資人情緒謹慎 主要指數漲跌互現
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 21:40
美股主要指數周二 (20 日) 漲跌互現，在美國央行公布最新會議紀錄與央行總裁發表談話前，投資人情緒謹慎。
截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲 0.02%，費城半導體指數跌 0.7%。
美股周二開盤前主要指數期貨漲跌不一，標普 500 指數昨日連續第八天上漲，寫下 2024 年以來最長連漲紀錄。花旗集團 (C-US) 以 Chris Montagu 為首的策略師團隊表示，上周美國經濟數據樂觀，投資人情緒有所改善，股市出現看漲資金流動。該團隊還指出，標普 500 指數期貨新增 160 億美元多頭押注，推動倉位回到日益擴大的水準。
除資金流動、數據和倉位外，市場押注聯準會 (Fed) 暗示降息越來越近也推動近期的漲勢。就在 Fed 主席鮑爾在傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 發表演說的幾天前，美國就業數據的關鍵修訂將備受華爾街矚目。
高盛集團 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 經濟學家預估，美國勞工統計局 (BLS) 明(21 日)公布今年第一季非農就業和薪資普查初步報告修正數據將顯示，截至 3 月份的一季中，就業人數增幅至少比目前的估計低 60 萬人，摩根大通 (JPM-US) 預估將減少約 36 萬輛，而高盛則表示可能多達 100 萬輛。
LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「市場最近經歷了一場經濟成長恐慌，導致人們擔心 Fed 落後於形勢，因此市場將密切關注周三公布的修正數據，看看市場最初的反應實際上是否正確。」
截至台北時間周二（20 日）21 時許：
焦點個股：
台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價下跌 0.71%，至每股 174.21 美元
台積電 (2330-TW) 在德國東部半導體重鎮德勒斯登 (Dresden) 設首座晶圓廠舉行動土典禮，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)、歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 均在典禮上發表演說，德國對台積電晶圓廠合資案 50 億歐元的補貼計畫同日也獲歐盟批准通過。
PayPal(PYPL-US) 早盤股價上漲 1.38%，至每股 70.39 美元
兩大數位支付公司 PayPal Holdings 與 Adyen NV 周二 (20 日) 宣布建立合作關係，Adyen 將替其在美國的商業用戶提供 PayPal 的 FastLane 快速結帳服務，而且很快就會推向全球，這是競爭激烈的線上支付公司首起合作。
小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤股價下跌 1.25%，至每股 7.11 美元
中國電動車製造商小鵬汽車周二公布 2024 會計年度第二季財報，受其他對手激烈競爭、需求下降影響，雖然該季營年增六成，但略低華爾街分析師預期，與此同時第三季 (本季) 財測也黯淡，不過看好第三季交車數量。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
高盛交易部門最新研發表示，動量交易員和企業回購的激增預計在未來四周推動美國股市上漲。預估美股在 11 月總統大選前的一段波動期過後，標普 500 指數可能在年底前反彈至 6,000 點，較上周五收盤價上漲約 8%。
由於市場預期 Fed 即將降息，現貨黃金周二升至每盎司 2,520 美元上方，續續創歷史新高，年累計漲幅逾 21%。花旗分析師在日前報告中稱，未來 3 至 6 個月黃金投資人信心料將上揚，預估到 2025 年中期，金價目標為每盎司 3,000 美元。
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