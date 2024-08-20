台積電德國晶圓廠動土 歐盟批准通過50億歐元補貼計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 19:32

‌



根據外媒周二 (20 日) 報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在德國東部半導體重鎮德勒斯登 (Dresden) 設首座晶圓廠舉行動土典禮，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)、歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 均在典禮上發表演說，德國對台積電晶圓廠合資案 50 億歐元的補貼計畫同日也獲歐盟批准通過。

台積電德國晶圓廠耗資 100 億歐元 (約 110 億美元)，不過歐盟通過 50 億歐元的補貼計畫，因此有一半的資金是由德國補助，預料該廠將在 2027 年底開始投產。外媒報導認為在美國、中國關係日益緊張之際，歐洲正在尋求保證其晶片供應。

‌



蕭茲在動土典禮上表示：「我們的永續未來技術依賴半導體，但我們絕不能依賴世界其他地區的半導體供應。」

主管歐盟市場競爭的執行委員維斯塔哲也透過電子郵件聲明，德國的補貼計畫「將強化歐洲的半導體製造實力，有助我們實現綠色和數位轉型，替高度專業就業創造機會」。

她還表示，這項措施的開放代工模式將確保中小企業和新創公司在內，取得節能晶片的廣泛管道，同時限制任何潛在的扭曲競爭。

據了解，台積電德國廠由台積電持股 70% 並負責營運，其餘則是英飛凌、恩智浦和羅伯特博世各持股 10%。此次動土典禮上除了台積電執行長魏哲家、德國總理蕭茲、主管歐盟市場競爭的執行委員維斯塔哲出席外，上述三家公司的負責人也有出席。

當新冠肺炎疫情封鎖暴露出經濟體對供應鏈中斷的脆弱性時，半導體生產成為世界各國政府的首要任務。晶片短缺導致世界各地的汽車工廠倒閉，並花了數年時間才得以解決。

華府和北京政府之間日益加深的地緣政治分歧加大風險。中國是最大的半導體市場，正尋求在國內生產更多、更精密的晶片，而作為回應，美國以國家安全為由，試圖透過出口管制和關稅限制中國的發展。