花旗：套利交易回歸 這次主角是美元非日元

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 00:50

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根據外媒周二 (20 日) 報導，目前投資人已經大幅增加對聯準會 (Fed) 今年降息超過 75 基點的押注，再加上日本央行 7 月的升息，分析認為這破壞以往利用日本借貸成本低、借出日元押注美國強勁成長的套利交易模式。

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花旗集團全球外匯量化投資解決方案主管 Kristjan Kasikov 表示：「我們看到對美元的持倉情緒開始變得更加看空，市場預期降息的環境激發了這樣的風險偏好。」

分析指出，本月初全球經濟低迷、套利交易遭遇重創，而目前的情況則象徵套利交易模式的轉變。

在套利交易中，投資人借入利率低的貨幣，並將所得資金放在利率高的風險資產中。在最近幾年，由於日銀的零利率政策，日元一直是最受歡迎的融資貨幣，而該策略在過去 40 年中一直是日本政府和金融機構的常規操作。

Kasikov 表示，鑑於美日之間可能出現的利率分化，現在使用此策略的避險基金選擇美元而不是日元作為融資貨幣。

美元自 3 月以來一直處於最低點，而自 8 月 5 日以來，避險基金一直在利用美元購買新興市場貨幣，包括巴西雷亞爾和土耳其里拉。

今年上半年，隨著交易員減少對 Fed 將激進降息的預期，美元穩步攀升。外媒彙編的美元指數在 1 月至 6 月期間上漲了近 5%，而日元則跌至近 40 年來的最低點。

但日銀升息引發情勢在 8 月急劇逆轉，導致避險基金之間出現大量交易。一般而言，避險基金通常能夠比大型資產管理公司更快進出交易。

據外媒彙編的商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，自 2021 年以來，一直在期貨和選擇權市場上對日元持看跌立場的避險基金，由於日銀的升息舉措顯示出利率政策的歷史性轉變，開始對日元持正面態度。

Kasikov 表示：「花旗的避險基金客戶在今年 8 月的外匯交易量異常活躍，最近的交易量位於歷史範圍的高峰。」另一方面，資產管理客戶的交易量低於平常。

不過花旗預估全球套利交易表現良好的時間窗口可能很短，因為圍繞美國總統選舉的動盪可能導致市場波動再次激增。