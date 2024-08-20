嬌生收購腳步不停歇 砸17億美元收購醫療設備製造商V-Wave

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 22:10

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嬌生周二 (20 日) 表示，將以最高 17 億美元的價格收購醫療設備製造商 V-Wave，這是嬌生一系列收購計畫中的最新一筆，該舉措的目的是要在其暢銷的免疫療法藥物 Stelara 失去專利保護後推動營運成長。

嬌生表示將先支付 6 億美元，根據監管和商業進展情況，後續將支付高達 11 億美元。這筆交易預料將讓該公司在 2024 年的獲利增加約 0.24 美元、在 2025 年增加 0.06 美元。

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V-Wave 的裝置透過微創手術植入心臟，以幫助減少心臟衰竭和其他事件，不過尚未獲准在美國使用。

從明年開始，嬌生將面臨免疫療法重磅藥 Stelara 的激烈競爭，對此開始展開一系列收購步伐，以推動營運成長。