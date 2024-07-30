Fed本周可能最後一次利率按兵不動 長期通膨抗戰將落幕

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 02:10

根據路透周一 (29 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 預估本周仍會繼續維持利率不變，但承認通膨已經接近其 2% 目標，進而替 9 月降息打開大門。

先前決策者對降息時間守口如瓶，但近期通膨數據顯示物價壓力普遍緩解，整體通膨正在靠近 Fed 目標，還有就業市場、住房與其他方面都透露降溫趨勢會持續下去，給足了 Fed 降息的信心。

根據美國商務部上周公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.5，較 5 月的 2.6% 小幅下滑。此外，自 3 月以來 PCE 物價指數按年計算月增率報 1.5%，比 Fed 的目標低 0.5 個百分點，而且剔除食品和能源等波動較大的核心 PCE 指標在同期趨向於 2.3%，接近 Fed 的 2% 目標。

有鑑於此，Fed 可能會在貨幣政策聲明上該變此前對通膨「升高」的描述，並且指出對物價回到 2% 的信心正在增強。先前決策者都表示應該要到通膨完全回到目標水準再降息，倘若近期數據再度證實先前通膨降溫數據，降息便近在咫尺。

時任聖路易聯準銀行總裁的布拉德 (Jim Bullard) 表示，Fed 距離通膨目標只差 0.5 個百分點，看起來降息不遠了，而且通膨也不會像以前一樣這麼高。他指出，Fed 的貨幣政策聲明可能會出現細微變化，或許將通膨描述成「溫和成長」(moderately elevated)，同時將向市場發出重要訊號，即認真看待過去一年通膨降溫跡象。

自通膨飆升後，Fed 開始上調利率，透過引導經濟成長放緩來對抗通膨。先前 Fed 一直認為通膨降溫仍不明顯，因此一直把利率維持在近十幾年來最高的 5.25% 至 5.50% 區間。

然而去年開始有聲音傳出，如此嚴格的金融環境可能引發經濟衰退，不過現在 Fed 至少找到最佳降息時機。通膨已經下滑，儘管失業率逐漸攀升，但仍保持在 4.1% 接近許多官員認為的充分就業水準。

另外一些數據，包括近期令人失望的房屋銷售和貸款拖欠率上升，可能透露美國經濟疲軟。但商務部最新公布數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 2.8%，出乎意料的強勁，而 Fed 認為與穩定通膨相符的經濟成長率約落在 1.8%，這強化官員「軟著陸」的信心。

花旗首席經濟學家 Nathan Sheets 認為，現在 Fed 想更確認經濟風險，所以會在 7 月按兵不動並發出 9 月降息訊號。

與此同時，美國正在進行的總統大選也可能是影響 Fed 決策的因素。Fed 主席鮑爾本月初赴國會作證時曾被共和黨議員說，9 月降息是讓川普選情往不利方向傾斜的舉措，對此鮑爾強調 Fed 獨立性，不會受大選干擾。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 在其最新的選舉模型中表示，如果搖擺不定的選民仍然「留意物價水準及其上漲幅度」，他們對即將到來的經濟數據的解讀可能會把他們推向川普和共和黨，如果他們「留意最近的通膨趨勢和低失業率」，他們可能會轉向賀錦麗和民主黨。