傳慧與以140億美元收購瞻博網路 將獲歐盟無條件批准

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 22:56

路透周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 以 140 億美元收購網路通訊設備商瞻博網路 (Juniper Networks) 的交易將順利通過歐盟反壟斷審查且無條件批准。

慧與科技在今年 1 月宣布這筆交易案，凸顯在人工智慧 (AI) 驅動的服務急遽成長之際，企業急於升級和開發新的產品。

對於上述消息，歐盟執委會拒絕置評。該委員會計劃在 8 月 1 日前對這筆交易做出決定。慧與科技和瞻博網路則並未立即回應置評請求。