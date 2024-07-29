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傳慧與以140億美元收購瞻博網路 將獲歐盟無條件批准

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 22:56

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傳慧與以140億美元收購瞻博網路 將獲歐盟無條件批准(圖：REUTERS/TPG)

路透周一 (29 日) 援引知情人士消息報導，慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 以 140 億美元收購網路通訊設備商瞻博網路 (Juniper Networks) 的交易將順利通過歐盟反壟斷審查且無條件批准。

截稿前，慧與科技 (HPE-US) 周一盤中股價小跌 0.84%，每股暫報 19.59 美元。

慧與科技在今年 1 月宣布這筆交易案，凸顯在人工智慧 (AI) 驅動的服務急遽成長之際，企業急於升級和開發新的產品。

對於上述消息，歐盟執委會拒絕置評。該委員會計劃在 8 月 1 日前對這筆交易做出決定。慧與科技和瞻博網路則並未立即回應置評請求。

知情人士曾透露，慧與科技可能會強調市場領導者與瞻博網路競爭對手思科 (CSCO-US) 的市場力量，以減輕歐盟監管機構任何有害競爭的擔憂。

與此同時，英國反壟斷機構也正在審查這筆收購案，預料會在 8 月 14 日給出結果。

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慧與科技HPE瞻博網路Juniper Networks收購歐盟反壟斷產業思科

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