〈美股早盤〉超級央行周、重磅科技股財報將登場 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 21:42

美股主要指數周一 (29 日) 開盤漲跌互現，本周迎來「超級央行周」，美國、日本、英國等央行都將陸續公布最新利率決策，此外還有「美股七雄」成員最新財報也將揭曉，投資人靜待這些重磅資訊出爐。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 2.0%。

美日英等多國央行本周將聯袂登場，關於聯準會 (Fed) 是否會大幅降息的猜測甚囂塵上。債券市場上，目前有交易員繼續加碼，押注 Fed 在 9 月一次大幅降息 2 碼(50 基點)。先前市場已經完全消化了 Fed 今年至少兩次降息 25 基點的預測。

法國興業銀行 (Societe Generale) 經濟學 (Stephen Gallagher 認為，儘管 7 月份的聯邦公開市場委員會(FOMC) 會議可能無法啟動降息，但現在開始為 9 月份的降息做準備也不算太早。

與此同時，外界預估日銀 (日本央行 / BOJ) 將在周三為期兩天的政策會議結束時公布縮減每月債券購買計畫的細節，而多數經濟學家也認為有升息的可能性。

至於英國央行 (BOE)，大多數經濟學家預估其將在 8 月 1 日進行自新冠疫情開始以來的首次降息，儘管委員會可能會進行激烈的投票。

政治方面，過去一周的大多數民調顯示，賀錦麗和川普目前勢均力敵，這為 11 月的大選奠定了基礎。民調顯示目前川普僅領先賀錦麗兩個百分點。目前，哈里斯已經獲得了足夠多黨代表的支持，很有可能成為民主黨候選人。

日內瓦 Silex 跨資產研究主管 Jacques Henry 表示：「如果美股七雄的其餘成員進展順利，可能會阻止我們剛剛經歷的回調。對投資人來說，這可能是一個有趣的切入點。」

加密貨幣方面，比特幣也出現上漲，漲幅達到六周以來的最高水準。在貨幣方面，日元延續了上周的漲勢，隨後回吐了漲幅。儘管如此，日元兌美元匯率仍有望創下 2024 年以來的最佳月度表現。

截至台北時間周一（29 日）21 時許：

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 0.19%，至每股 252.49 美元

全球連鎖速食龍頭麥當勞周一美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，高物價減弱消費者外食意願影響，該季全球同店銷售出現 2020 年第四季來首次下滑，不及華爾街分析師預估的適度成長，此外當季營收、獲利也全面低於分析師預期。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.46%，至每股 427.24 美元

「美股七雄」之一的微軟將於周二 (30 日) 美股盤後公布最新財報，投資人將聚焦其 Azure 雲端運算業務，透過該業務的成長來判斷這家科技巨擘在人工智慧 (AI) 基礎建設上投入數十億美元是否合理。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 3.50%，至每股 79.21 美元

根據外媒報導，阿里巴巴計劃提高商家服務費，消息傳出後阿里巴巴港股同日收漲 4.7%，美股開盤前 ADR 也勁揚 2.6%。據了解，阿里巴巴將對天貓和淘寶平台上的商家確認交易收取 0.6% 的基礎軟體服務費，這一政策變化已於上周五通知商家，不過小商家可能免收此費用。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：