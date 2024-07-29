〈財報前瞻〉AI投資回報緩慢擔憂加劇 微軟上季資本支出成投資人焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 20:32

「美股七雄」之一的微軟 (MSFT-US) 將於周二 (30 日) 美股盤後公布最新財報，投資人將聚焦其 Azure 雲端運算業務，透過該業務的成長來判斷這家科技巨擘在人工智慧 (AI) 基礎建設上投入數十億美元是否合理。

根據 Visible Alpha 數據，微軟第四季 (今年 4 至 6 月)Azure 營收季增率估約成長 31%。該預測結果符合微軟的預期，但投資人認為 Azure 對該季的貢獻程度會更大，因為今年第三季 (1 至 3 月)Azure 的成長對財報貢獻 7 個百分點。

根據 LSEG 對 16 位分析師調查，微軟今年第四季的資本支出可能較去年同期激增約 53% 至 136.4 億美元，遠遠高於今年第三季 109.5 億美元的支出。

分析認為，市場擔心科技巨擘在資料中心方面的巨額支出短期內收效甚微，這一憂慮一直困擾的美股，而且有跡象顯示，華爾街可能對企業獲利成長過於樂觀。

例如上周 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 股價跌逾 5%，此前該公司公布的上季資本支出超過預期近 10 億美元，然而 AI 帶來的收入成長仍然溫和，引發投資人對主要科技股的拋售潮。Alphabet 還表示，在今年下半年的時間內，單季資本支出會保持在 120 億美元或以上的高峰。

D.A. Davidson 資深軟體分析師 Gil Luria 認為，投資人會非常注意微軟繼續加速營收成長的能力，尤其是與 AI 相關部分。倘若收入成長差強人意、資本支出繼續增加，可能會帶崩投資人信心。

微軟曾表示現在需要在資料中心方面挹注資金，以克服其利用人工智慧需求能力的容量限制，這項觀點與 Alphabet 等其他科技巨擘相呼應。Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 上周表示，在 AI 基礎設施方面投資不足的風險，遠遠大於投資過的的風險。

龐大客戶基礎有利 AI 業務拓展

另一方面，支出激增使微軟能夠透過提供對其 AI 雲端服務的擴展以及推出適用於 Word 和 Excel 的 365 Copilot 助理等功能，從其大型企業客戶群中獲得更多業務。

微軟曾表示，半數財星 500 強企業 (Fortune 500 companies) 都在使用 Copilot 服務，該服務每月收費 30 美元，可以將大量電子郵件總結為幾個要點或快速完成的幾行程式碼。

然而，微軟尚未披露這項服務對營收的貢獻，分析師認為，Copilot 的影響將在 2024 年下半年更加明顯。

市值 550 億美元的資產管理公司 Harding Loevner 的分析師 Igor Tishin 表示：「雖然很多人都把注意力放在 ChatGPT 等面向消費者的應用程式上，但 (生成式人工智慧) 對企業來說可能是一個更大的機會，微軟在利用其用戶基礎方面處於非常有利的地位。」

微軟股價今年上漲約 13%，使公司市值增加逾 3,500 億美元。該股在 7 月 5 日創下歷史新高，但在最近的科技股拋售中下跌了近 9%。

分析師預估微軟第四季總營收將比去年同期成長 14.6%，低於上一季成長 17%。這主要是由於微軟個人電腦業務 (包括 Windows 和 Xbox 遊戲部門) 成長放緩。