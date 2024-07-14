本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、歐洲央行利率決策、Netflix公布財報

鉅亨網新聞中心 2024-07-14 21:50

本週操盤筆記 (0715-0719)

1.Fed 主席鮑爾談話

鮑爾將於本週二 (16 日) 發表談話。鮑爾上週赴國會作證時表示，近期數據顯示通膨有進一步進展，不過高通膨並非唯一經濟非顯，過早或者過度降息可能會阻礙甚至逆轉通膨降溫，而行動太晚或者太少又可能過度削弱經濟與就業情況。他認為就業市場依然強勁並未過熱。

他也提到，雖然需要更多數據證明通膨已經緩和，但由於通膨數據的滯後性，Fed 不必等到通膨將至 2% 後才降息，但目前尚不能說對遏制通膨有足夠的信心。他也說，目前美國勞動市場已經有明顯降溫，而勞動市場疲軟也是促使 Fed 考慮降息的因素之一。

市場將聚焦本週鮑爾是否會透露任何未來貨幣政策的蛛絲馬跡。此外，多名今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員、Fed 理事也將陸續發表談話。

值得注意的是，Fed 還將在本週四 (18 日) 公布最新經濟褐皮書，投資人將從中一窺美國經濟狀況。

2. 歐洲央行公布利率決策

根據歐洲央行的演講和大致一致的數據，外界普遍預期 7 月會議將按兵不動。該行策略師不認為全球央行認為需要更溫和的語氣來維持 9 月降息，相反的預估措辭將與 6 月大致持平。

雖然 ECB 此次會議不會對歐元造成太大影響，但 G10 貨幣，尤其是歐元和英鎊等貨幣，正在回到有吸引力的撤出水準。對於中期投資人來說，1.09 是一個很好的撤出入場價位，從戰術上講，偏好在 7 月和 8 月初進行歐元套利交易。

3. 企業財報季熱鬧展開