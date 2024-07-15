四成銷售額來自陸！美晶片設備商：華府若未限制 中國業務佔比恐更高

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 15:09

近年來，美國政府對用於製造先進半導體的設備出口進行限制，並努力在國內建立供應鏈，但最新數據卻顯示，晶片設備製造商對中國市場的依賴度日益升高，對中國出口佔其總銷售額四成以上，甚至有大型設備製造商的高管直言，若沒有美國限制，該公司在中國的業務佔比還會更高。

美國半導體設備和服務供應商應用材料 (AMAT-US) 今年 2 月至 4 月銷售額有 43% 來自中國，年增 22 個百分點，科林研發 (LRCX-US) 今年 1 月至 3 月的中國銷售額佔比也增加 20 個百分點至 42%。

不過，由於《晶片與科學法》提供的數十億美元補貼，美國半導體企業在國內市場的銷售額佔比有所成長，應用材料在美國銷售佔其總銷售額的 15%，2021 年則為 6%。

2022 年，美國透過《晶片與科學法》，其中 390 億美元用於補助在美國本土建廠的半導體業者，希望降低美國在晶片製造方面對於亞洲供應鏈的過度依賴。

美國半導體產業協會 (SIA) 與波士頓諮詢公司 (BCG) 今年 5 月公布報告指出，未來十年《晶片與科學法》的補助資金將開始看到回報，美國晶圓廠產能未來 10 年料將成長 203%，2032 年美國將占全球晶片產能的 14%。若沒有《晶片法》的幫助，美國屆時產能比重將下滑至 8%。