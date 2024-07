鮑爾：Fed在縮表方面還有很長的路要走

當被問及 Fed 是否在同業中處於領先地位時,他表示聯邦存款保險公司 (FDIC) 與美國貨幣監理局 (Office of the Comptroller of the Currency) 之間的對話迄今一直「嚴格合作」且「非常富有成效」,儘管與儘管主管相關事務的 Fed 官員巴爾 (Michael Barr) 在未來的道路上尚未達成一致。