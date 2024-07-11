鮑爾：Fed在縮表方面還有很長的路要走

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 00:28

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (10 日) 赴眾議院金融服務委員會作證，他重申昨在參議院的證詞，避免在利率問題上發出任何強烈訊號。有分析指出，鮑爾這兩天在參眾兩院的作證表示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 7 月 30 日至 31 日的會議上不太可能會降息，利率仍會按兵不動。

鮑爾在周三眾院作證時向參議員表示，決策者在削減資產負債表方面還有很多工作要做。他說：「我們已取得很大進展，但還有很長的一段路要走。」

到目前為止，Fed 已經減持約 1.7 兆美元的資產，官員預料將進一步大幅縮表，繼續減持 Fed 在新冠疫情期間搶購的美國公債和抵押擔保證券 (MBS)，以穩定市場並支撐經濟。

Fed 在 6 月放慢縮表步伐，鮑爾當時表示此舉能讓官員在努力防止債券值有量降至過低水準。決策者避免重演 2019 年時的情況，當時準備金短缺導致短期借貸成本飆升。

鮑爾周三在眾議員金融服務委員會作證時說：「放慢一點速度實際上能讓我們走得更遠。」

至於貨幣政策方面，鮑爾仍重申周二參院作證說法，認為近期通膨有進展，更多好的通膨數據將支撐 Fed 對通膨回到 2% 目標的信心。他也避免在利率問題上發出任何強烈訊號，強調決策者面臨太快或太面行動的風險。

與此同時，鮑爾也重申周二監管機構即將同意改變迫使大銀行大幅增加資本的計畫，此舉可能標誌著華爾街銀行的重大勝利。

當被問及 Fed 是否在同業中處於領先地位時，他表示聯邦存款保險公司 (FDIC) 與美國貨幣監理局 (Office of the Comptroller of the Currency) 之間的對話迄今一直「嚴格合作」且「非常富有成效」，儘管與儘管主管相關事務的 Fed 官員巴爾 (Michael Barr) 在未來的道路上尚未達成一致。