Fed鮑爾：需要更多數據強化通膨降溫信心 高利率太久可能危及經濟成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 22:45

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (9 日) 前往參議院銀行委員會舉行的半年度貨幣政策報告聽證會作證。鮑爾提到 Fed 正在評估利率政策的各方面風險，也指出就業市場強勁但並未過熱。

鮑爾說，近期數據顯示通膨有進一步進展，不過高通膨並非唯一經濟非顯，過早或者過度降息可能會阻礙甚至逆轉通膨降溫，而行動太晚或者太少又可能過度削弱經濟與就業情況。他認為就業市場依然強勁並未過熱。

貨幣政策方面，鮑爾說 Fed 會繼續逐次在會議上做決定。他也暗示 Fed 在平衡種風險，其中有降息過快、過多的風險，也有降息太慢、太少，即利率過高以及高利率保持太久的風險，同時指出高通膨不再是唯一的經濟風險。

鮑爾事先準備的講稿中說：「我們知道，過早或過度減少政策限制可能會阻礙、甚至逆轉在通膨方面已經看到的進展。與此同時，有鑑於過去兩年在降低通膨和冷卻勞動力市場方面取得進展，通膨上升並不是我們面臨的唯一風險，太晚減少限制性政策或太少，可能會過度削弱經濟活動和就業成長。」

分析指出，鮑爾的言論暗示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 7 月 30 日至 31 日的會議上不太可能降息，而市場目前留意的是官員是否會提供有關 9 月降息的線索。

交易員預估，Fed 在 9 月 17 日至 18 日會議上首次降息的可能性略高於 70%，今年將會有兩次 1 碼 (25 個基點) 的降息。

值得注意的是，鮑爾還提到，如果數據顯示有必要 Fed 可能會升息，但現在可能的方向似乎是隨著通膨降溫取得更多進展、就業市場保持強勁，Fed 將在合適的時機鬆綁貨幣政策。

鮑爾接下來將於周三 (10 日) 在眾議員金融服務委員會作證。

就業市場強勁但並未過熱

Fed 官員樂見近期的就業市場數據表現，這些數據顯示通膨在年初物價飆升後再次減速，不過其他幾位決策者仍表示，降息前還須對這一減速趨勢有更大信心。

鮑爾在聽證會上說，就業市場「似乎已經完全恢復平衡」，近期數據發出「一個相當明確的訊號，即勞動力市場狀況已經大幅降溫」。

他表示，就業市場強勁但並未過熱，他認為 Fed 的限制性政策正在努力讓供需達到更好的平衡。

雖然失業率目前保持在 4.1% 的低點，但在過去 3 個月來都在攀升。許多經濟學家警告，就業市場證在放緩，情況可能會進一步惡化。6 月非農報告顯示，找工作時間超過 15 周的人數上升至 2022 年初以來新高，當時該指標正在迅速下降。

銀行資本計畫

當被問到提高大型銀行資本要求計畫時，鮑爾表示 Fed 和其他監管機構即將敲定 2023 年 7 月公布的提案修正，在最終拍板之前，可能需要徵求公眾對修訂後計畫的意見。

鮑爾曾在 3 月份告訴立法者，預估該提案將發生「廣泛而實質性的化」，可能要求美國 8 家最大的銀行持有約 19% 的資本，以緩衝金融衝擊。

共和黨議員抨擊最初的計畫並敦促監管機構撤銷該計畫，稱該計畫存在「致命問題」，可能對金融體系構成風險。