中信銀：下半年留意三大主軸 宜採股債並進強化投組韌性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 12:12

去 (2023) 年全球製造業表現疲弱，中國信託商業銀行表示，今 (2024) 年下半年重點需觀察全球經濟回穩下製造業景氣擴張趨勢。美國經濟不墜使得通貨膨脹下滑速度緩慢，聯準會今年降息預期幅度將由 7 碼大幅縮減至 1 至 2 碼，但市場樂觀情緒、聯準會放緩縮表，有效穩定市場流動性。中信銀建議留意製造業景氣、降息、政治及地緣風險，可採股債並進、成長價值兼顧及分散投資天期的平衡策略。

展望下半年，中信銀指出，美國經濟雖緩步降溫但仍保持穩定，同時中歐經濟築底後進入復甦期，致使全球製造業景氣延續擴張格局。中國大陸方面則由於房市風險，祭出一連串救市政策使房市底部風險獲得支撐，消費信心將逐漸回溫，倘若政策更積極釋放利多，有機會帶動其他新興市場國家經濟加速成長。歐洲製造業築底，待消費信心改善，預期累積的超額儲蓄可望轉為消費力道，支撐歐洲經濟溫和復甦。

此外，全球下半年流動性延續寬鬆，美國第三季仍將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸，歐洲已啟動降息，新興市場國家則為維持利差優勢、支持匯率，部分央行降息次數雖有下調，但降息趨勢不變。

整體而言，中信銀認為，成熟國家央行陸續啟動降息，金融市場走勢將延續良性發展的路徑，帶動企業獲利持續成長，並促使獲利動能往美國以外的市場及科技以外的類股擴散。

然而，美國大選、地緣政治風險恐為下半年行情的最大不確定性，且中東地緣動盪尚未消弭，川普與拜登於民調差距有限之下，雙方為爭取選票於中東及俄烏地緣事件立場搖擺，也試圖對中國大陸再打貿易戰，造成政經不確定性上升。

投資策略上，中信銀建議，股市方面，企業獲利成長將持續增添股市動能，然下半年因選舉與政策等風險，投資配置宜保持彈性，高品質債券低波動與固定收益特性可望增強配置韌性。

目前處於中歐復甦初期，成熟國家仍是下半年優先布局首選，新興國家則建議聚焦長期成長趨勢明確的市場，如半導體成分高的臺灣、韓國或受惠「中國 +1」策略的印度。

從產業角度觀察，企業獲利能力將不再集中於特定科技股，市場資金充足促使投資人尋找其他題材，並增加挑選優質價值類股意願，建議類股選擇應兼顧成長與價值。

另一方面，人工智慧熱潮仍為下半年市場趨勢主軸，美國大型科技股領漲，帶動相關供應鏈產業及股市屢創新高，可關注包括 AI 所帶動電力基建需求成長的相關題材，另受惠新藥品推出帶動獲利成長的健康護理產業亦將成為市場顯學。

債市則因流動性寬裕及景氣緩步復甦影響，波動風險可望下降，新興國家較成熟國家提早進入降息循環，新興企業獲利轉佳，期望帶動資金再流入，進一步推升新興主要貨幣主權債及當地債市後續表現。