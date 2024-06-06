中信金前5月大賺311億元年增逾1倍 EPS達1.6元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 18:49
中信金 (2891-TW) 今 (7) 日公告 2024 年 5 月自結，單月稅後純益為 51.24 億元，月增 0.3%、年增 17%，累計前 5 月合併稅後純益 311.51 億元，年增 1.13 倍，每股稅後純益 (EPS) 上升至 1.6 元。
就 5 月表現來看，中信金表示，子公司中國信託商業銀行單月稅後純益 38.31 億元，主要因為存放款成長及財富管理動能強勁，核心收入增加。另外，台灣人壽保險公司 5 月由於有股票及基金處分利得挹注，單月稅後純益 12.57 億元。
與 2023 年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長 8%。保險業務部分，今年以來美元累積升值達 5.5%，產生匯兌利益，再加上資本利得較佳，稅後純益較去年同期大幅增加。
展望今年，總經理陳佳文日前於法人說明會上表示，將持審慎樂觀態度，沒有意外的話，預期全年稅後純益可望再創歷史新高、維持雙位數成長，明年再拚多發股利給股東，主要原因是台灣今年經濟成長率將比去年更好，市場普遍認為會超過 3%。
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