母親節催買氣！五大發卡行5月刷出2590億元 中信銀奪回刷卡王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 19:43

國內前五大發卡行全數揭曉 5 月信用卡表現，中國信託銀行單月刷破 600 億元，以近 612 億元奪回刷卡王寶座，創同期新高，國泰世華銀以 598 億元落居第二，5 家銀行簽帳金額均較前一月成長，分析主要有二大原因，一是母親節檔期購物、聚餐，二是民眾海外旅遊熱潮持續，因而帶動消費增加。

根據各家銀行統計，5 月信用卡簽帳金額第 1 高為中信銀 611.96 億元、月增 2.76%；其次為國泰世華銀 598.24 億元、月增 0.08%；第三為北富銀 505.72 億元、月增 6.19%；玉山銀 458.59 億元、月增 5.07%；台新銀 416.24 億元、月增 3.26%，5 家銀行 5 月簽帳金額合計為 2590.75 億元，月增 3.25%。

觀察單月發卡數，中信銀以 8.7 萬張穩居發卡王，其次為玉山銀 8.2 萬張，國泰世華銀、北富銀分別為 6.6 萬、6.2 萬，台新銀為 5.7 萬張。

流通卡數方面，中信銀仍為第一，達 927.6 萬張，其次為北富銀的 741.8 萬張，其餘依序為國泰世華銀 730.4 萬張、玉山銀 725.9 萬張和台新銀 651 萬張。

中信銀表示，今年 5 月信用卡消費金額為 612 億元，創下歷年同期新高紀錄，今年前 5 月信用卡簽帳金額 2941 億元，較去年同期成長 13%，主要為民眾出國旅遊、母親節外出用餐及購物，帶動旅遊、餐飲、百貨量販等消費金額持續成長。

國泰世華銀指出，受惠 5 月母親節購物聚餐及海外旅遊持續成長，加上 CUBE 卡「趣旅行」及「樂饗購」權益有效吸引民眾刷卡消費，5 月信用卡簽帳金額逾 598 億元，與 4 月簽帳金額持平，較去年同期減少 30.5 億元。