〈中信金股東會〉前5月ROE衝破17% 總座：全年獲利拚再創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 11:27

中信金 (2891-TW) 今 (14) 日舉行股東常會，總經理陳佳文表示，中信金今年前 5 月稅後純益達 311 億元，ROE 來到 17.4%，相當亮麗，主要因第一季台灣人壽表現特別好，除了台股上漲伺機實現資本利得外，也受惠新台幣匯率貶值，避險成本比預期好非常多，對於全年 ROE 能否保持在 17%，陳佳文坦言，人壽下半年面臨的變數很多，但今年獲利力拚再超越去年、創新高，展望審慎樂觀。

中信金董事長顏文隆表示，2023 年因高利率、高通膨 、中國經濟不如預期等因素，加上國際地緣政治風險，台灣經濟成長也相對延緩，但中信金獲利創歷史新高。展望下半年，全球大環境仍充滿不確定因素，主要經濟體貨幣政策波動，將影響金融市場穩定，雖有許多挑戰，中信金仍會穩定擴展海內外業務。

陳佳文指出，2023 年利率維持在高檔，但已經揮別 2022 年防疫保單的影響，台灣金融業普遍取得不錯的成績，而中國信託表現相當亮麗，核心業務銀行穩健成長，保險、證券、投信等子公司也都有不錯的表現，2023 年稅後純益達 561 億元，年增 79%，股東權益報酬率 (ROE) 來到 14.6%，在金控業居冠。

其中，中國信託銀行去年稅後純益達 413 億元，創下歷史新高，除了核心業務財富管理外，在台灣的房貸、信貸業務也持續成長，此外，銀行去年海外業務表現相當亮眼，稅前盈餘來到 195 億元，占銀行獲利 37%，尤其在大中華及東南亞地區，成長 30% 以上，顯示在供應鏈移轉、地緣政治影響下，海外分行受台商青睞，挹注海外分行表現。

展望後市，陳佳文表示，聯準會降息遞延，台股受惠資金持續投入，帶動股市突破 22000 點，中信金今年 1-5 月稅後純益 311 億元，ROE 也來到 17.4%，都比去年同期要好很多，每股稅後純益 1.6 元，如果沒有特別的意外，今年獲利應該是有機會超越去年、再創新高。

陳佳文說明，在利率持續高檔下，銀行有望獲利穩健，保險未來重點將是接軌 IFRS 及 ICS，證券及投信近年都有相當成長，台股成交量動輒超過 4000、5000 億元，仍有望再創歷史新高。

中信金股東會承認 2023 年財報及盈餘分配案，去年每股純益 1.41 元，每股配發 1.8 元現金股利。