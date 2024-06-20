〈國泰金經濟調查〉6月景氣、股市樂觀指數雙升 3因素牽動台股走勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 09:54

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2024 年 6 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步提高，賣房意願亦上揚；國際股市區間震盪，但民眾對於台股樂觀情緒及風險偏好同步上揚，而牽動台股走勢主要有三大因素，全球貨幣寬鬆、台灣 GDP 與企業獲利、美股表現。

國發會最新公布的 4 月景氣對策信號提升至黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚；國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數走高至 16 (5 月：6)，展望樂觀指數同步增加至 9.3 (5 月：2)，民眾對未來景氣的樂觀預期為 2024 年 3 月以來新高。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同時上揚，分別增至 14.5 (5 月：11.5) 及 -5.4 (5 月: -8.3)，其中大額消費意願為 2024 年 3 月以來高點。買房意願微幅下降至 - 38.4 (5 月：-38)，賣房意願指數則上揚至 6.7 (5 月：0.7)。

主計總處今年 5 月預估台灣 2024 年經濟成長率 3.94%，通貨膨脹率 2.07%，國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2024 年台灣經濟成長率的平均預期值落在 2.80%，52% 的民眾認為 2024 年經濟成長率會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.32%，有 66% 的民眾認為 2024 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2024 年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，國際股市區間震盪偏升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至 24.5 (5 月：14.4)，風險偏好指數上揚至 23.3 (5 月：19.5)。

關於民眾對於影響 2024 年台灣經濟成長的主要因素調查結果顯示，34.6% 民眾認為最主要的影響因素是高通膨壓抑全球需求，20% 的民眾表示全球景氣衰退是重要關鍵，14.2% 民眾傾向認為是美中關係緊張，10.7% 民眾則覺得是地緣政治議題造成金融動盪。整體而言，超過一半的民眾認為全球需求及景氣動向為影響 2024 年台灣經濟成長主因。