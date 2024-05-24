日銀總裁植田和男維持經濟復甦觀點 保留升息可能性

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 00:12

日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周四 (23 日) 表示，日本經濟正處於溫和復甦的軌道上，暗示僅第一季度國內生產毛額 (GDP) 下滑不會阻止央行在未來幾個月升息。

但植田和男說，美國經濟前景是七國集團 (G7) 財長和央行總裁會議可能討論的主要成長風險之一。他在本周於義大利召開的 G7 財長會議前向記者表示：「至於風險，最大的焦點將是美國經濟能否完成最後一哩路並實現軟著陸。」

疲軟的第一季 GDP 數據是在日銀 4 月貨幣政策會議後公布的。在那次會議上，日銀預估消費將反彈，並讓經濟走上溫和復甦的軌道。

植田和男表示，這些數據並沒有改變我們對日本經濟的看法。汽車生產可能會從第二季開始復甦。原物料成本上漲帶來的通膨壓力也可能消散，再加上名目薪資上漲，將支撐家庭收入和消費。

此番言論可能會讓市場繼續預期，日本央行將在今年稍晚從目前接近零的水準再次升息。

日銀在 3 月結束長達 8 年的負利率和其他激進刺激措施，因為該行認為持續實現 2% 的通膨目標近在眼前。

植田和男曾表示，只要經濟成長和通膨符合央行的預期，央行就打算將利率上調至被視為對經濟中立的水準。