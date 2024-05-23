美5月商業活動擴張速度創兩年新高 通膨捲土重來

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 23:00

標普全球 (S&P Global) 周四 (23 日) 公布採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國商業活動以兩年來最速度成長，很大程度上反映服務供應商成長強勁。另外由於一連串投入價格飆升，暗示未來幾個月商品通膨可能加劇，不僅解釋了聯準會 (Fed) 高利率維持更久的原因，也透露 2% 通膨目標可能難以實現。

(圖：ZeroHedge)

美國 5 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 50.9，市場預期 50.0，前值 50.0，創 2 個月新高

服務業 PMI 初值報 54.8，市場預期 51.2，前值為 51.3，創 12 個月新高

綜合 PMI 初值報 54.4，市場預期 51.1，前值 51.3，創 2022 年 4 月以來新高

美 5 月綜合 PMI 創 2022 年 4 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，4 月新訂單指數從 4 月的 49.1 升至 51.7、就業指標連續第二個月萎縮，儘管下滑速度有所放緩。

與此同時，企業面臨更高的投入價格。上月製造業投入指數躍升至一年半以來新高，包括金屬、化學品、塑膠、木材產品、能源和能動力成本內在多種投入的供應商價格都在成長。

數據暗示，商品通膨降溫恐怕已接近尾聲。其中，較高的人力成本也提高了服務業成本，企業試圖透過漲價來把高成本轉嫁給消費者。

根據標普全球數據，本月服務供應商活動增速為一年以來最快，製造業擴張速度也加快，如此強勁的需求讓通膨難以退燒，如此一來解釋了為何 Fed 官員會打算把高利率維持更長一段時間，不急著降息。

整體來看，5 月綜合 PMI 創下 2022 年 4 月以來新高，意味著美國第二季中期經濟活動明顯加速。近期數據顯示，4 月零售銷售疲軟、工廠生產下滑，暗示第二季經濟成長開局不佳，就業市場也在放緩。

標普全球 Market Intelligence 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 評論說，雖然商業信心有所提升，暗示未來一年前景更加光明。然而，由於未來通膨和利率走勢的不確定性，企業對經濟展望仍保持謹慎態度，也表露對地緣政治不確定和美國大選的擔憂。