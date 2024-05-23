美5月商業活動擴張速度創兩年新高 通膨捲土重來
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 23:00
標普全球 (S&P Global) 周四 (23 日) 公布採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國商業活動以兩年來最速度成長，很大程度上反映服務供應商成長強勁。另外由於一連串投入價格飆升，暗示未來幾個月商品通膨可能加劇，不僅解釋了聯準會 (Fed) 高利率維持更久的原因，也透露 2% 通膨目標可能難以實現。
美國 5 月 Markit PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 50.9，市場預期 50.0，前值 50.0，創 2 個月新高
- 服務業 PMI 初值報 54.8，市場預期 51.2，前值為 51.3，創 12 個月新高
- 綜合 PMI 初值報 54.4，市場預期 51.1，前值 51.3，創 2022 年 4 月以來新高
觀察報告細項，4 月新訂單指數從 4 月的 49.1 升至 51.7、就業指標連續第二個月萎縮，儘管下滑速度有所放緩。
與此同時，企業面臨更高的投入價格。上月製造業投入指數躍升至一年半以來新高，包括金屬、化學品、塑膠、木材產品、能源和能動力成本內在多種投入的供應商價格都在成長。
數據暗示，商品通膨降溫恐怕已接近尾聲。其中，較高的人力成本也提高了服務業成本，企業試圖透過漲價來把高成本轉嫁給消費者。
根據標普全球數據，本月服務供應商活動增速為一年以來最快，製造業擴張速度也加快，如此強勁的需求讓通膨難以退燒，如此一來解釋了為何 Fed 官員會打算把高利率維持更長一段時間，不急著降息。
整體來看，5 月綜合 PMI 創下 2022 年 4 月以來新高，意味著美國第二季中期經濟活動明顯加速。近期數據顯示，4 月零售銷售疲軟、工廠生產下滑，暗示第二季經濟成長開局不佳，就業市場也在放緩。
標普全球 Market Intelligence 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 評論說，雖然商業信心有所提升，暗示未來一年前景更加光明。然而，由於未來通膨和利率走勢的不確定性，企業對經濟展望仍保持謹慎態度，也表露對地緣政治不確定和美國大選的擔憂。
對於人力成本提高，讓服務業把高成本轉嫁給消費者，威廉森指出，主要通膨的動力來自於製造業而非服務業，這意味著成本和銷售價格的通膨現在都比新冠疫情前的標準有所提高，Fed 的 2% 通膨目標似乎仍難以實現。
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