美上周初領失業金人數降至21.5萬 創去年9月以來最大連續降幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 22:20

美國勞工部 (DOL) 周四 (23 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數再度下滑，創去年 9 月以來最大連續降幅，就業需求和企業裁員狀況有所緩解，申請失業金人數依然低迷。

上周初領失業金人數再度下滑，創去年 9 月以來最大連續降幅。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 5 月 18 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.5 萬人，低於市場預期的 22.0 萬人，較修正後與前值 22.3 萬人減少 8 千人，4 周移動平均值報 21.975 萬人。

截至 5 月 11 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.4 萬人，符合市場預期，較修正後前值 178.6 萬人增加 8 千人，4 周移動平均值報 178.225 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

最近美國企業裁員速度有所放緩，在過去的 6 個月裡，申請失業救濟金人數一直在歷史新低範圍內狹幅波動，但有跡象表明，勞動力市場正在降溫，包括最新就業報告中雇主招聘的放緩。

市場分析指出，在 5 月就業調查的參考周，申請失業金人數略有下滑，僅比 4 月調查周高 3,000 人。這表明就業市場降溫仍然是一個緩慢的過程，儘管申請失業金人數在多大程度上反映潛在勞動力市場可能存在不確定性。

另外，在最近的財報季中，企業提及裁員的部分減少，也提到勞動力短缺。不過隨勞動力短缺的擔憂緩解，囤積人才的衝動也會減弱。

海軍聯邦信貸聯盟企業經濟學家 Robert Frick 表示，初領失業金人數較前一周有所下降，因此有些人擔心的加速現象並未出現，勞動力市場仍然強勁。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 說：「絕對沒有跡象顯示就業市場正在大規模解體。企業沒有理由進一步裁員，因為考慮到美國央行為抗擊通膨而採取的貨幣限制措施，經濟表現仍然相對良好。」